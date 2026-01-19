ป.ป.ส. เตือนภัย! วัยรุ่นปัตตานีใช้ "โปรโคดิล" ผสมเครื่องดื่ม อันตรายถึงชีวิต

MGR Online - โฆษก ป.ป.ส. ออกโรงเตือน "โปรโคดิล" ใช้ผิดมีสิทธิ์ดับ! ยกเคสหนุ่ม 18 ปัตตานี ช็อกเกร็งหวิดดับเพราะผสมสูตรมรณะ ก่อนถลำลึกติดยาบ้า
วันนี้ (19 ม.ค.) น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. ออกโรงเตือนสังคมและผู้ปกครอง ให้เฝ้าระวังบุตรหลานจากการใช้ยาผิดประเภท หลังพบเคสเยาวชนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพอย่างรุนแรงจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 ม.ค.69 มีการร้องเรียนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 กรณี นายดานิช อายุ 18 ปี ใน อ.มายอ จ.ปัตตานี มีอาการคลุ้มคลั่งทำลายข้าวของและพยายามทำร้ายมารดา สำนักงาน ปปส. ภาค 9 จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงตรวจสอบทันที
น.ส.อารีภักดิ์ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี ในวันนี้ (19 ม.ค.) เพื่อช่วยเหลือ นายดานิช ที่มีอาการคลุ้มคลั่งจากการเสพยาบ้า พบประวัติว่า ผู้ป่วยรายนี้เริ่มต้นจากการใช้ยาผิดประเภท โดยนำ "ยาโปร" หรือ "โปรโคดิล" มาผสมกับยาทรามาดอล ดื่มกินติดต่อกันนาน 7 เดือน จนเกิดอาการชักเกร็งขั้นวิกฤตต้องหามส่งโรงพยาบาล ก่อนจะเปลี่ยนมาเสพยาบ้าในภายหลัง
โฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกว่า วัยรุ่นในพื้นที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า "ยาโปร" แต่ชื่อเต็มทางการแพทย์ คือ "โปรโคดิล" (procodyl) ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันในกลุ่มยาต้านฮีสตามีน หรือ ยาแก้แพ้ ตามปกติแล้วเป็นยาที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการไอ จาม น้ำมูกไหล ผื่นคันจากภูมิแพ้ รวมถึงช่วยป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ และยังนิยมใช้เป็นยากล่อมประสาทเพื่อบรรเทาอาการปวด คลื่นไส้ อาเจียน ในผู้ป่วยช่วงก่อนและหลังผ่าตัดอีกด้วย แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ เมื่อยาที่มีประโยชน์เหล่านี้ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด (Drug Abuse) โดยกลุ่มวัยรุ่นนำมาผสมดื่มกันเองเพื่อความมึนเมา จะกลายเป็นยาพิษที่ให้โทษมหันต์ทันที ออกฤทธิ์กดประสาทรุนแรง ทำให้เกิดอาการชักเกร็ง และเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังเช่นกรณีของ นายดานิชที่เกือบเสียชีวิตมาแล้ว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ ปปส. ภาค 9 ได้นำตัว นายดานิช เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟู ณ มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลสายบุรี แล้ว ดังนั้น จึงขอฝากเตือนผู้ปกครองให้หมั่นสังเกตและตรวจสอบยาในบ้าน หากพบการสะสมยาแก้แพ้ หรือยาแก้ปวดทรามาดอลในปริมาณมากผิดปกติ หรือพบบุตรหลานมีพฤติกรรมนำยาเหล่านี้มาผสมเครื่องดื่ม ขอให้รีบยับยั้งและปรึกษาเจ้าหน้าที่ทันที
หากต้องการคำปรึกษาเรื่องการบำบัดรักษา หรือแจ้งเบาะแสยาเสพติด โทรสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
