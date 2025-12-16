ทลายเครือข่ายยาเขียวเหลือง ตัดวงจร 4x100 ยึดของกลางมูลค่ากว่า 20 ล้าน

บช.ก. ร่วม อย. ทลายเครือข่ายยาเขียวเหลือง ตัดวงจร 4x100 มอมเมาเยาวชน ยึดของกลางกว่า 300 รายการ มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
วันนี้ (16 ธ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ จงประเสริฐ รอง ผกก.4 บก.ปคบ. พร้อมด้วย และเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับ ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันเเถลงปฏิบัติการทลายเครือข่ายจำหน่ายยาเขียวเหลือง ยาแก้ไอ ตัดวงจรน้ำกระท่อมมอมเมาเยาวชน ในพื้นที่ จ.ชลบุรี จ.สมุทรปราการ จ.สิงห์บุรี และกรุงเทพมหานคร ตรวจค้น 10 จุด ยึดของกลางกว่า 300 รายการ มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจ บก.ปคบ. ร่วมกับ อย. เฝ้าระวังการลักลอบจำหน่ายยาผิดกฎหมาย พบการใช้ยาแก้ปวดทรามาดอล หรือยาแก้ไอเขียวเหลือง ที่กลุ่มวัยรุ่นนำมาผสมน้ำกระท่อมสร้างความมึนเมา หรือ 4x100 โดยเครือข่ายเเรกเจ้าหน้าที่สืบสวนหาแหล่งลักลอบจำหน่าย ก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 5 จุด ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งมีทั้งสถานที่จัดเก็บ สถานที่จำหน่าย และสถานที่ต้องสงสัยว่าใช้ในการกระทำความผิด โดยสามารถตรวจยึดของกลางเป็นยาแก้ไอ-แก้แพ้ รวมกว่า 3,800 ขวด ยาแก้ปวดทรามาดอลกว่า 3,800 แคปซูล กัญชาจำนวนหนึ่ง และอื่น ๆ อีกหลายรายการ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่าส่วนอีกเครือข่าย เป็นการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 3 จุดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้งสถานที่จัดเก็บ และจำหน่าย โดยสามารถจับกุมนางสาวสุภัทรา (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ในความผิดฐาน“ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยมิได้ได้รับใบอนุญาต” พร้อมตรวจยึดยาแก้ปวดทรามาดอลรวมกว่า 1,300,000 แคปซูล ยาแก้ไอ แก้แพ้กว่า 6,000 ขวด และอื่นๆอีกหลายรายการ
พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ กล่าวว่า จากการสืบสวนพบว่าทั้งสองเครือข่ายมีพฤติการณ์เปิดสถานพยาบาลและร้านขายยาเพื่อให้ได้โควตาในการสั่งซื้อยาในกลุ่มยาแก้ไอ ยาแก้แพ้ โดยเฉพาะ “ทรามาดอล” มาเก็บไว้ในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำไปโพสต์ขายทางออนไลน์ และจำหน่ายให้ร้านขายน้ำต้มใบกระท่อมตามแหล่งชุมชน เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นนำไปผสมกับน้ำต้มใบกระท่อม โดยจำหน่ายทั้งแบบปลีกและส่ง
พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้นำกำลังเข้าตรวจค้น อีกหนึ่งเครือข่ายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 2 จุด ซึ่งเป็นสถานที่ผลิต และจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์บรรจุ และผลิตยาแก้ไอปลอม สามารถตรวจยึดของกลาง ขวดเปล่ารอบรรจุยาแก้ไอ ฝาขวด อุปกรณ์การพิมพ์ฝาและฉลาก สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาแก้ไอปลอม เครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุ และอื่น ๆ รวมกว่า 130,000 ชิ้น
พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ กล่าวอีกว่าจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายผู้ผลิตยาแก้ไอปลอมนี้จะผลิตยาแก้ไอปลอมส่งให้ร้านขายยาในแหล่งที่มีการจำหน่ายน้ำกระท่อม เพื่อให้วัยรุ่นนำยานี้ไปผสมกับน้ำต้มใบกระท่อมเสพเพื่อความมึนเมา รวมตรวจค้นทั้ง 3 เครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 10 จุด สามารถจับกุมผู้ต้องหาดำเนินคดี 1 ราย ตรวจยึดของกลาง ได้แก่ ยาทรามาดอล จำนวน 1,366,810 แคปซูล ยาแก้แพ้-แก้ไอ จำนวน 10,496 ขวด ยาอื่น ๆ รวมถึงเครื่องจักร วัตถุดิบที่ใช้ในการลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอม รวมกว่า 300 รายการ มูลค่ากว่า 20,000,000 บาท เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ผลิตและขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต,ผลิตและขายยาปลอม, ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งแพทย์, เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทำการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใด ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ด้าน ภญ.สุภัทรา กล่าวว่า ขบวนการที่จับกุมได้ครั้งนี้ถือเป็นผู้ผลิตยาทรามาดอลนอกระบบ และยาแก้ไอรายใหญ่ ซึ่งเป็นต้นตอของสารเสพติด 4 x100 ที่จะนำไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งขบวนการผลิตยาแก้ไอปลอมเหล่านี้ได้ใช้ช่องว่างของใบอนุญาตสถานพยาบาล ในการสั่งซื้อทรามาดอลจำนวนมาก จากสถานที่ผลิตต่างๆ เพื่อนำไปผสมเป็น 4x100 ให้กลุ่มวัยรุ่นใช้เสพ
โดย อย.ได้ติดตามการผลิตและสั่งซื้อยาดังกล่าวในปริมาณมากผิดปกติอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำข้อมูลมาสืบสวนร่วมกับ บก.ปคบ. กระทั่งทราบต้นตอตั้งแต่ ผู้ผลิต สถานพยาบาลที่สั่งซื้อ ร้านขายยา และช่องทางออนไลน์ที่จัดจำหน่าย แต่อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการจับกุมเครือข่ายเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน โดยหากทราบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ ตำรวจ บก.ปคบ. โดยจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ