โฆษกศาลยุติธรรม ระบุพร้อมตรวจสอบข้อมูลพาดพิงวิ่งเต้นประกันกลุ่มจีนเทา ย้ำศาลยุติธรรมมีระบบสั่งประกันและตรวจสอบดุลพินิจรัดกุม
วันนี้ (19 ม.ค.2569) ปรากฎเป็นข่าวในสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ ออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย มีการให้สัมภาษณ์เรื่องขบวนการและบุคคลที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชาวจีน ผู้ต้องหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ออกจากประเทศ โดยช่วงหนึ่งได้กล่าวอ้างว่ามีผู้พิพากษาศาลอาญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ และอ้างว่าใช้ชั้น 11 ของศาลเป็นที่รับงานเจรจาเรื่องเงินการวิ่งเต้นประกันตัวนั้น
นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวชี้แจงว่า ในศาลอาญามีระบบการสั่งประกันและการตรวจสอบดุลพินิจในการสั่งประกันอย่างรัดกุม แม้การกล่าวอ้างในลักษณะเช่นนี้ยังไม่ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนแต่ศาลยุติธรรมพร้อมที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำให้ทุกอย่างกระจ่างชัด
ที่ผ่านมาคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. มีการดำเนินการในชั้นของการสอบข้อเท็จจริงและสอบวินัยอย่างโปร่งใส ชัดเจนและเด็ดขาดเสมอ หากพบว่าบุคลากรมีส่วนในการกระทำผิดก็ไม่เคยลังเลที่จะลงโทษ เพราะไม่มีใครอยู่เหนือองค์กรและความถูกต้องได้ อีกทั้งคนเมื่อมาแล้วก็ไป แต่องค์กรและศรัทธาของประชาชนจะต้องคงอยู่ กระบวนการยุติธรรมจึงจะเดินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตามหากไม่พบการกระทำผิดก็พร้อมจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่กับผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลนั้นย่อมสามารถใช้กฎหมายในการปกป้องสิทธิของตนได้เช่นกัน