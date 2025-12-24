โฆษกศาลยุติธรรมแจง สว.สำรอง ยื่นฟ้อง กกต. ต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ อยู่ในชั้นตรวจฟ้อง ยังไม่ประทับฟ้อง

โฆษกศาลยุติธรรมเผย นัดฟังคำสั่งชั้นตรวจคำฟ้อง คดี สว.สำรอง ยื่นฟ้อง กกต. ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อยู่ในชั้นตรวจฟ้อง ยังไม่ประทับฟ้อง
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2568 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดฟังคำสั่งชั้นตรวจคำฟ้อง คดีหมายเลขดำ อท.185/2568 ที่นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล ยื่นฟ้อง นายอิทธิพร บุญประคอง กับพวก กกต.รวม 8 คน
ซึ่งการนัดครั้งแรกในเดือน พ.ย.2568 ศาลให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องให้ถูกต้อง และโจทก์ได้ทำคำฟ้องฉบับใหม่ยื่นเข้ามาเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2568 ซึ่งศาลได้รับคำฟ้องฉบับดังกล่าวไว้เพื่อตรวจฟ้อง
ขณะที่นัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้อง ล่าสุดในวันที่ 23 ธ.ค.2568 ศาลมีคำสั่งว่าเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาในการที่จะมีคำสั่งในคดีนี้ จึงเห็นควรให้มีหนังสือถึงสำนักงาน กกต. เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และศาลให้นัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องคดีนี้อีกครั้ง ในวันที่ 27 ม.ค.2569 เวลา 09.30 น.
ทั้งนี้ นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม อธิบายเพิ่มเติมว่า คดีนี้ผู้เสียหายเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ไม่ใช่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งกระบวนการในคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งว่าจะรับไว้ไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ ศาลมีอำนาจในการตรวจฟ้องก่อน คดีนี้ยังคงอยู่ในชั้นของการตรวจฟ้อง ศาลเพียงรับคำฟ้องของโจทก์ที่ยื่นเอาไว้เพื่อตรวจฟ้องเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนของการตรวจฟ้องศาลจะพิจารณาจากเอกสารที่ศาลมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการ กกต. และสถานีตำรวจชี้แจงมา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าคำฟ้องถูกต้องตามกฎหมาย ศาลจะมีคำสั่งรับคดีไว้เพื่อไต่สวนมูลฟ้องต่อไป แต่หากคำฟ้องไม่มีมูลเพียงพอที่จะรับไว้ไต่สวนมูลฟ้อง หรือคำฟ้องไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจะพิจารณาพิพากษายกฟ้อง ในชั้นของการตรวจฟ้องนี้ ผู้ที่ถูกฟ้องยังไม่อยู่ในสถานะจำเลย