ครบรอบ 68 ปี โรงเรียนเตรียมทหาร มอบ รางวัลเกียรติยศจักรดาว "ผบ.เหล่าทัพ -แม่ทัพกุ้ง" และ หมวดบุ๊ค ลุยดงระเบิดปราสาทตาควาย

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 27 ม.ค. 69 โรงเรียนเตรียมทหาร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ68 ปี และงานเกียรติยศจักรดาวประจําปี 2569 ที่จังหวัดนครนายก โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม เป็นประธาน
โดย มีพิธีแสดงมุทิตาจิต แต่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่
พล.อ.ธราพงษ์ มะละคํา ปลัดกระทรวงกลาโหม นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 24 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 24 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
พล.ร.อ. ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 24 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
พล.อ.อ.เสกสรร คันธา นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษา ผบ.ทบ. อดีตแม่ทัพภาคที่2 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 26
สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เรืออากาศเอก ชาตรี พงษ์ศักดิ์ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 22 สาขาอื่นๆ(บริหารการปฏิบัติการบินและความปลอดภัยการบิน)
ร้อยโท เกียรติวงศ์ สถาวร หรือ หมวดบุ๊ค นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 60 สาขาการทหาร นายทหารเหยียบกับระเบิดปราสาทตาควาย ในการนำกำลังบุกยึดเนิน 350