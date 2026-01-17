รวบป้ามหาภัยเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ ตุ๋นเทรดหุ้นทองคำ พบเงินหมุนเวียนพันล้าน

ปอศ.ดักรวบหน้าโรงพัก! ป้ามหาภัยเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ ปลอมเพจร้านทองชื่อดัง ตุ๋นเทรดหุ้นทองคำ เหยื่อหลงเชื่อสูญเงินรวมกว่า 4 ล้าน พบเงินหมุนเวียนในระบบ 1.2 พันล้าน
วันนี้ (17 ม.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส รรท.ผกก.3 บก.ปอศ. และ พ.ต.ต.วชิรเชษฐ์ อัครธีระพงศ์ สว.กก.3 บก.ปอศ. จับกุม น.ส.อนงลักษณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 63 ปี ตามหมายจับศาลอาญาในข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน" ได้ที่บริเวณหน้า สภ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ทั้งนี้เมื่อปี 66 ได้มีกลุ่มคนร้ายใช้วิธีปลอมเพจเฟซบุ๊กร้านทองชื่อดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนจะโพสต์ชักชวนให้ประชาชนนำเงินมาร่วมลงทุนในลักษณะ "เทรดหุ้นทองคำ" โดยอ้างผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 20-30 เปอร์เซนต์ ช่วงแรกผู้เสียหายได้รับเงินปันผลจริงเพื่อให้ตายใจ แต่เมื่อลงทุนเพิ่ม กลับไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ โดยคนร้ายมักอ้างเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อประวิงเวลา ก่อนจะปิดช่องทางการติดต่อหนีไป สร้างความเสียหายรวมกว่า 4 ล้านบาท
จากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าขบวนการนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก จึงนำไปสู่ปฏิบัติการ “CIB Anti-Online Scam ขุดรากแก๊งปลอมเพจหลอกชวนเทรดหุ้น” ซึ่งก่อนหน้านี้มีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องไปแล้วถึง 50 ราย และสามารถจับกุมได้แล้ว 26 ราย มีหัวหน้าแก๊ง เป็นชาวจีนระดับสั่งการ 4 ราย พร้อมของกลางสมุดบัญชี, ซิมการ์ด, คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่น ๆ มูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนในระบบของเครือข่ายนี้กว่า 1,200 ล้านบาท
สำหรับ น.ส.อนงลักษณ์ ผู้ต้องหารายล่าสุดที่ถูกจับกุม พบว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินและการกระทำความผิดของกลุ่มดังกล่าว สอบสวนผู้ต้องหาให้การ "ภาคเสธ" เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไป