ป.จับกรรมการบริษัทเปิดบัญชีม้าให้แก๊งสแกมเมอร์ตุ๋นเทรดหุ้น เสียหายกว่า 70 ล้าน

ตำรวจกองปราบตามรวบกรรมการบริษัทนิติบุคคล เปิดบัญชีม้าให้แก๊งสแกมเมอร์หลอกเทรดหุ้น เสียหายรวมกว่า 70 ล้านบาท
วันนี้ ( 24 ธ.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ต.นภพิณฑ์ แก้วอินไชย, พ.ต.ต.ปิยะวัตร ปราบเสร็จ สว.กก.5 บก.ป. จับกุม นางพรสินาพรรณ อายุ 57 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันทุจริต หรือ หลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ,ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ,สบคบฟอกเงิน ,ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยรู้ว่าจะนำไปใช้กระทำความผิด “ รวมจำนวน 2 หมายจับ ได้ริมถนนสุวรรณศร ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี
ทั้งนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพชักชวนคนให้นำเงินมาร่วมลงทุนเทรดหุ้นต่างประเทศ อ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้น จนมีผู้หลงเชื่อถูกหลอกรวม 27 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 70 ล้านบาท หลังเกิดเรื่องเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของคนร้ายกลุ่มนี้ พบ บัญชีธนาคาร หรือ บัญชีม้า ที่คนรัายนำมาใช้รับโอนเงินจากเหยื่อส่วนใหญ่ ถูกเปิดขึ้นในลักษณะของ บัญชีธนาคารนิติบุคคล เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงิน และไม่ต้องยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรม ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ กระทั่งทราบว่า นางพรสินาพรรณ ผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการบริษัทนอมินี ที่กลุ่มคนร้ายตั้งขึ้นมาเพื่อใช้เปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล ได้หนีมากบดานในพื้นที่ จ.สระบุรี จึงนำกำลังจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นางพรสินาพรรณ ให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.สอท.5 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป