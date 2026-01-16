“ปอนด์ รัชต์พงศ์” รับมีคนจีนชักชวนลงทุนทำเว็บพนันตั้งปี 65-66 ก่อนขายไปลงสมัคร สส.

ผบช.สอท.สั่งขยายผลเส้นทางการเงิน “ปอนด์ รัชต์พงศ์” สอบผู้ต้องหาให้การมีคนจีนชักชวนลงทุนทำเว็บพนันตั้งปี 65-66 ก่อนขายเว็บพนันไปช่วงลงสมัคร สส.
จากกรณี นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ หรือปอนด์ ผู้สมัคร สส.เขต 2 จังหวัดตาก พรรคประชาชน ถูกจับกุม หลังโดนกล่าวหาว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน ก่อนยื่นฝากขังต่อศาลครั้งแรกเป็นเวลา 12 วัน นายรัชต์พงศ์ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว แต่ศาลไม่ให้ประกัน ชี้เป็นตัวการใหญ่ เกรงหลบหนี ส่งตัวไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ตามที่เสนอข่าวไปนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (16 ม.ค.) พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. เปิดเผยว่า ทางพล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. สั่งการให้ชุดสืบสวนทำการขยายผลเส้นทางการเงินของเว็บพนัน nakarin789 ที่เชื่อมโยงกับนายรัชต์พงศ์ โดยเฉพาะประเด็นการโอนเงินที่ปรากฏข้อมูลสถานที่ 4 แห่ง อาทิ บ้านย่านนวมินทร์ บ้านที่จ.ตาก อาคารรัฐสภา และที่ทำการพรรคประชาชน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เป็นการใช้พื้นที่ดังกล่าวในการทำธุรกรรมทางการเงินเท่านั้น ยังไม่พบว่ามีเส้นเงินวิ่งเข้าพรรคแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ต้องตรวจสอบว่ามีใครได้ประโยชน์หรือไม่ และมีการเอาเงินให้ใครและใครได้ประโยชน์
อย่างไรก็ตาม จากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การว่า เริ่มทำเว็บพนันตั้งแต่ปี 65-66 โดยมีคนจีนมาชักชวนลงทุนทำเว็บพนัน ก่อนอ้างว่า ขายเว็บพนันดังกล่าวไปช่วงลงสมัครสส.เมื่อปี 66 ซึ่งในส่วนนี้เป็นคำกล่าวอ้างให้การ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจริงหรือไม่