โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง”

วันที่ 16 ม.ค. ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีอย่างสมเกียรติ ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2567 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 14 มกราคม พุทธศักราช 2569 นับเป็นเกียรติยศสูงสุด และเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตลอดจนวงวิชาการและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
การได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในครั้งนี้ สะท้อนถึงคุณูปการอันโดดเด่น ความรู้ ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ และความมุ่งมั่นอุทิศตนในการพัฒนาวิชาการ การศึกษา และสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อันเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขอร่วมแสดงความยินดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รวมถึงเป็นเกียรติแก่สถาบันการศึกษาและวงวิชาการของประเทศอย่างยิ่ง.