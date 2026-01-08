xs
ไม่ใช่แค่สวย แต่มีของ ‘ผศ.ดร.ม่านฟ้า’ ถูกพูดถึงไม่หยุด ในฐานะแรงบันดาลใจของผู้หญิงยุคใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ถ้าเป็นเมื่อก่อน ชื่อของ ดร.ม่านฟ้า – ดร.อรปภัตร จันทรสาขา หรือไฮโซคนดัง อาจถูกพูดถึงในฐานะผู้หญิงที่ดูดี มีภาพลักษณ์นิ่ง สุขุม และสง่างาม แต่วันนี้ โซเชียลกำลังพูดถึงเธอในอีกมุมหนึ่ง มุมของผู้หญิงที่ “มีของจริง” และไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองเสียงดัง

เพราะสิ่งที่ทำให้คนหยุดเลื่อน ไม่ใช่แค่หน้าตา แต่คือเส้นทางชีวิตที่เธอเลือก “พัฒนาตัวเองอย่างเงียบ ๆ” ในขณะที่หลายคนกำลังรีบแข่งขัน เธอกลับเลือกเติบโตอย่างมั่นคง และชัดเจนในตัวตน

ล่าสุด ดร.ม่านฟ้า ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อีกหนึ่งบทบาทที่ทำให้หลายคนถึงกับพูดว่า

“นี่ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ แต่คือความสามารถจริง”

และประโยคสั้น ๆ ที่เธอเขียนไว้ ก็กลายเป็นชนวนให้คนแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว

“ไม่ได้รีบประสบความสำเร็จ แค่ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง”

ประโยคนี้ไม่ได้ดูพยายามสอนใคร แต่กลับสะกิดใจคนจำนวนมาก เพราะมันสะท้อนความจริงของชีวิตผู้หญิงยุคนี้—ที่ต้องการเติบโต โดยไม่ต้องลดคุณค่าของตัวเอง

ในคอมเมนต์ มีทั้งคำว่า “สวยแบบไม่ต้องอวด” / “เก่งแบบไม่ต้องประกาศ” และ “ดูแล้วอยากกลับไปตั้งใจพัฒนาตัวเองอีกครั้ง”

สำหรับ ดร.ม่านฟ้า ตำแหน่งทางวิชาการไม่ใช่เรื่องของการยกระดับภาพลักษณ์ แต่คือพื้นที่ในการใช้ความรู้ ความรับผิดชอบ และประสบการณ์
เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่

และนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ชื่อของเธอ ไม่ต้องดังแบบหวือหวา แต่กลับถูกพูดถึงต่อเนื่อง ในฐานะผู้หญิงที่พิสูจน์ว่า

'ความสวย และความสามารถ สามารถเดินไปด้วยกันได้จริง'









