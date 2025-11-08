ปชป.ปลุกพลังคนรุ่นใหม่“ภัคเมศฐ์”หนุ่มมหาชัย ไฟแรง เสนอตัวลง สส.สมุทรสาคร เขต 1

ภายหลังการเปิดตัวแคมเปญ “สส.ที่ดี คุณเองก็เป็นได้นะ” เพียงไม่ถึงสัปดาห์ บรรยากาศที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์กลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัด จนลานจอดรถที่ว่างมานานต้องเต็มไปด้วยผู้ที่หลั่งไหลเข้ามาสมัครและแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมอุดมการณ์ของพรรค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้มีความสามารถจากหลากหลายสาขาอาชีพ
ล่าสุด นายภัคเมศฐ์ ธีระศิลาเวทย์ หรือ เอก วัย 30 ปี หนุ่มไฟแรงที่เกิดในพื้นที่มหาชัยโดยกำเนิด ได้เข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และนายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด รองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่ภาคกลาง เพื่อเสนอตัวผ่านกระบวนการคัดสรรของพรรค ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขต 1 จังหวัดสมุทรสาคร
เชื่อมั่นแนวทางพรรค เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่
"เอก" นายภัคเมศฐ์ เป็นคนหนุ่มที่มีความสนใจการเมืองมานาน และชื่นชอบในแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอด การตัดสินใจเสนอตัวลงสมัครในครั้งนี้เป็นผลจากการที่พรรคเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เข้ามาทำงานตามสโลแกน “สส.ที่ดี คุณเองก็เป็นได้นะ” ซึ่งเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นในทิศทางการเมืองสุจริตของพรรคฯ ภายใต้การนำของกรรมการบริหารชุดใหม่
.
ในส่วนโปรไฟล์การศึกษาอินเตอร์สู่การเมืองท้องถิ่น
นายภัคเมศฐ์ ธีระศิลาเวทย์ มีพื้นฐานการศึกษาที่น่าสนใจ โดยจบมัธยมต้นจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ก่อนจะไปศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ในการเลือกตั้งครั้งหน้า “เอก” ได้เตรียมสโลแกนประจำตัวเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากชาวสมุทรสาครไว้ว่า “รีสตาร์ทสมุทรสาคร” เพื่อมุ่งมั่นนำความรู้และพลังคนรุ่นใหม่มาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดให้ก้าวหน้าอีกครั้ง
โดยพรรคได้เปิดช่องทางการสมัคร สส. ทั้งระบบเขตเลือกตั้ง และ ระบบบัญชีรายชื่อ 3 ทาง คือ
1. มายื่นใบสมัครด้วยตนเองที่พรรคประชาธิปัตย์
2. ดาวน์โหลดใบแสดงความจำนงเป็นผู้สมัคร สส. ของพรรค แล้วส่งทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลด ใบแสดงความจำนงเป็นผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต
ดาวน์โหลด ใบแสดงความจำนงเป็นผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ
3. ยื่นใบสมัครออนไลน์
ต้องการเป็นผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต กดที่นี่ https://forms.gle/kRMLXgL2135FEMDX6
ต้องการเป็นผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ กดที่นี่https://forms.gle/Mz23t1NANCv6FbsFA
ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน นี้ #สส.ที่ดี คุณเองก็เป็นได้นะ