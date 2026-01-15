ตร.ไซเบอร์ ยันจับ “ปอนด์ รัชต์พงศ์” ทำตามพยานหลักฐาน ไม่ได้กลั่นแกล้งทางการเมือง

ผบช.ไซเบอร์ แถลงผลทลายเครือข่ายเว็บพนัน “NAKARIN” เงินหมุนเวียนกว่า 300 ล้านบาท ยืนยันจับ “ปอนด์ รัชต์พงศ์” ผู้สมัคร สส.พรรคดัง ทำไปตามพยานหลักฐาน ไม่ได้กลั่นแกล้งทางการเมือง
วันนี้ (15 ม.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว Operation: ENDGAME NAKARIN ตร.ไซเบอร์ทลายเครือข่ายเว็บพนัน “NAKARIN” พบเงินหมุนเวียนกว่า 300 ล้านบาท พบนักการเมืองเกี่ยวข้อง
พ.ต.อ.คัมภีร์ พรหมสนธิ รอง ผบก.สอท.3 กล่าวว่า ปฏิบัติการดังกล่าว สืบเนื่องจาก บก.สอท.3 ได้รับการร้องเรียนว่ามีเว็บพนันออนไลน์ 789.org และทราบว่าเครือข่ายเว็บพนันดังกล่าวมีการเปิดมาแล้วกว่า 2 ปีมียอดสมาชิกผู้เล่นกว่า 10,000 คนและยอดเงินหมุนเวียนกว่า 300 ล้านบาท จึงทำการสืบสวนจนสามารถออกหมายจับ 12 หมาย จับกุมได้ 3 คน
จากการสอบถามผู้ต้องหา 3 คนกลุ่มแรก บอกว่า ได้รับการชักชวนจากนายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ หรือปอนด์ ผู้สมัคร สส. เขต 3 พรรคประชาชน ให้มาเป็นแอดมินเว็บพนัน และให้มาทำงานที่บ้านย่านนวลจันทร์ กทม. ตั้งแต่ช่วงปี 2565 จากการตรวจสอบเส้นเงิน พบว่ามีเงินจากเว็บพนัน ทั้งจากบัญชีม้าและบัญชีพักเงิน โอนไปยังบัญชีของ สส.คนดังกล่าว รวมถึงมีการถอนเงินสดไปมอบให้กันอีกด้วย
รวมถึงจากการตรวจสอบโทรศัพท์ของผู้ต้องหากลุ่มแรก พบว่า มีหลักฐานการสั่งการของ สส.ในการทำงานต่างๆ ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่า สส.คนนี้คือผู้ได้รับผลประโยชน์จากเว็บพนัน จึงไปขออนุมัติหมายจับที่ศาลอาญา และสามารถจับกุมได้ที่บ้านพักที่ซอยนวลจันทร์ในที่สุด
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังตรวจพบว่า สส. รายนี้มีการโอนเงินให้ลูกค้าใน 4 จุดหลัก ได้แก่ บ้านพักย่านนวลจันทร์ กทม. บ้านพักที่อ.แม่สอด จ.ตาก รัฐสภา และที่ทำการพรรคการเมืองต้นสังกัด และจากหลักฐาน เชื่อว่าเป็นผู้ทำจริง เพราะมีบัญชีโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงตั้งแต่ปี 2565-2566 แต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีจำนวนทั้งสิ้นเท่าไหร่ ซึ่งเป็นมูลค่าหลักล้าน ส่วนหลังจากปี 2566 นายรัชต์พงศ์ มีการเปลี่ยนบัญชีไปใช้บัญชีอื่น เป็นบัญชีม้า และให้มีการถอนเงินสดมาให้แทน เนื่องจากเข้ามาเล่นการเมือง โดยยอมรับว่า บัญชีม้าในแต่ละเว็บมีเยอะมาก อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบาย ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรง หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออีเล็คทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน
ส่วนหลังจับกุมนายรัชต์พงศ์ ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และจากการตรวจสอบทรัพย์สินเบื้องต้น พบอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และอาคารพาณิชย์ ที่อ.แม่สอด จ.ตาก ที่อาจมาจากการกระทำผิด หากตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินการต่อไป และขณะนี้ยังไม่เห็นเส้นเงินเข้าพรรคการเมือง
ทั้งนี้จากการจับกุมดังกล่าวยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทำไปพยานหลักฐานที่ได้สืบทราบมาไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมือง
เมื่อถามว่านายรัชต์พงศ์ เป็นหนึ่งใน 10 รายชื่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเคยพูดก่อนหน้านี้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสเเกมเมอร์-เว็บพนัน หรือไม่ พ.ต.อ.คำภีร์ ระบุว่า ไม่เกี่ยวกัน เพราะเป็นเรื่องที่ สอท. ตรวจสอบและดำเนินการมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่สังคมตั้งคำถามว่ามุ่งเป้าดำเนินคดีกับพรรคการเมืองสีนี้ พล.ต.ท. สุรพล กล่าวยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่มีข้อสั่งการเกี่ยวกับนักการเมืองเลย เราทำตามหลักฐาน เริ่มต้นมีจากการร้องเรียน วันนั้นไม่มีข้อมูลนักการเมืองเลย เราทำตามเนื้อผ้า และค่อยๆ ขยายผลกว่าจะมาเจอปลายทาง แต่อาจจะเป็นห้วงเวลาที่ประจวบเหมาะพอดี ยืนยันว่าไม่กลั่นแกล้ง หรือเจาะจงไปยังพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะ หากปล่อยให้เลยเวลาช่วงนี้ไป ก็จะไม่ใช่ เพราะเราไปขอหมายจับแล้ว
เมื่อถามย้ำว่า ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการมอบ 10 รายชื่อนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเงินเทามาให้ตรวจสอบหรือไม่ พล.ต.ท. สุรพล กล่าวว่า ไม่ได้มอบรายชื่ออะไรมา มีเพียงมอบนโยบายเท่านั้น และกำชับให้ตรวจสอบไม่ให้เกิดการกระทำผิด ส่วนจะมีการออกหมายจับเพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่ อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน ไปถึงบุคคลใดก็ดำเนินการ