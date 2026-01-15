อส.ร่วมร่วมกตัญญูไว้อาลัย “บางศรีเมือง 20” หนึ่งในผู้โดยสารเคราะห์ร้ายนั่งรถไฟมรณะ เพื่อนเผยเป็นคนดี ชอบช่วยเหลือคนอื่น

เปิดใจเพื่อนร่วมงานหนุ่มร่วมกตัญญู ประสบเหตุเครนหล่นทับตู้โดยสารเสียชีวิต ขณะเดินทางไปหาหมอที่บุรีรัมย์ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จังหวัดนนทบุรี นำศพกลับจัดพิธีทางศาสนา
จากกรณีเมื่อเวลา 09.05 น. วันที่ 14 ม.ค 69 เหตุรถไฟด่วนพิเศษ ขบวนที่ 21 เส้นทางจากกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ประสบเหตุเครนใช้ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงหล่นทับตู้โดยสาร จุดเกิดเหตุบริเวณ กม. รถไฟที่ 220 หลัก 9 บ้านถนนคด ม.11 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่ง 1 ในผู้ประสบเหตุ คือนายปฏิพันธ์ ยิ้มสมบูรณ์ (กิ๊ก) อายุ 39 ปี อาชีพผู้ปฏิบัติงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (Call Radio) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน/อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ประจำจังหวัดนนทบุรี รหัสบางศรีเมือง 20 ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปากช่องนานา และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 14 ม.ค. 69 ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง นายทศพล ฟักประไพ อายุ 40 ปี ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกตัญญู จังหวัดนนทบุรี (เพื่อนร่วมงาน) เปิดเผยว่า ตนร่วมงานกับนายกิ๊กมานานเกือบ 15 ปี ตั้งแต่เริ่มเป็นอาสาสมัคร เวลาเข้าเวรก็จะอยู่ด้วยกัน ช่วงหลังแม่ของนายกิ๊กเสียเลยอยู่ตัวคนเดียว และเราก็แยกย้ายกันไปทำงานประจำ ส่วนนายกิ๊กก็ไปทำงานผู้ปฏิบัติงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (Call Radio) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และงานพาร์ทไทม์ในสนามแข่งรถที่ จ.บุรีรัมย์ ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งพูดคุยกันในติ๊กต็อก เพราะนายกิ๊กชอบไลฟ์สด ปกตินายกิ๊กเป็นคนนิสัยดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบถ่ายรูป และเป็นคนเก่ง
ตนเพิ่งทราบเรื่องหลังจากมี SOS แจ้งเตือนมายังโทรศัพท์ ว่าเพื่อนถูกรถชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งเพื่อนหลายคนได้รับข้อความแบบเดียวกันจึงช่วยกันเช็คว่าใช่นายกิ๊กหรือไม่ ตนไม่ได้คิดว่าเป็นนายกิ๊กคนนี้ คิดว่าเป็นอีกคนที่ชื่อเหมือนกัน แต่พอเช็คข้อมูลทั้งหมดจึงทราบว่าเป็นนายกิ๊กอ้วน (ชื่อที่เพื่อนๆเรียก) จริงๆ และเขากำลังเดินทางไปหาหมอตามนัดหมายที่ รพ.บุรีรัมย์ เพื่อนร่วมงานอีกคนจึงรีบเดินทางไปดูที่ จ.นครราชสีมา ทราบข้อมูลว่านายกิ๊กได้รับบาดเจ็บสาหัส ปอดทะลุ CPR 3-4 รอบ ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตนรู้สึกเสียใจและตกใจมาก ภาวนาขอให้นายกิ๊กแค่ได้รับบาดเจ็บ แต่สุดท้ายเพื่อนไม่ไหว รู้สึกใจหาย เพราะเรายังคุยเล่นด้วยกันอยู่ ตอนนี้ติดต่อญาติได้แล้ว แต่ทางญาติได้มอบอำนาจให้กับเพื่อนๆเป็นผู้ดำเนินการเรื่องจัดงานศพแทน ซึ่ง เพื่อนๆได้อยู่ระหว่างรอรับศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือความสูญเสียของหลายครอบครัว และไม่มีใครอยากให้เกิด อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการเพิ่มความปลอดภัย และรับผิดชอบ เยียวยากับทุกครอบครัวที่สูญเสีย สำหรับนายกิ๊กคือ 1 คนดีๆที่เราเสียไป หากเขายังมีชีวิตอยู่ คงช่วยชีวิตผู้คนได้อีกมากมาย
เบื้องต้น ในวันพรุ่งนี้ (15 ม.ค. 69) กรรมการอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้ทีมงานเดินทางไปเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา ที่ ศาลา 2 วัดไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยจะมีการสวดอภิธรรมศพเป็นเวลา 3 คืน