ผบ.ตร.เยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจบาดเจ็บเนื่องในวันตำรวจ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ตรวจเยี่ยมและมอบขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในโอกาส “วันตำรวจ” ประจำปี 2568
วันนี้(16 ต.ค.) โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อม คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 6 นาย เพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยของคณะผู้บังคับบัญชาของโรงพยาบาลตำรวจที่มีต่อข้าราชการตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) พร้อมด้วย พล.ต.ท.หญิง นิรมล ปัณฑวนันท์ นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ, พล.ต.ต.เกษม รัตนสุมาวงศ์ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7), พล.ต.ต.สามารถ ม่วงศิริ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) และ พล.ต.ต.หญิง รชยา บุรพลพิมาน รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) รวมทั้งคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้สอบถามอาการบาดเจ็บ และรับฟังการรายงานจากทีมแพทย์ผู้ดูแล พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย เพื่อให้ผู้บาดเจ็บสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว และกล่าวให้กำลังใจแก่ครอบครัวของข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บ พร้อมกำชับทีมแพทย์ให้ดูแลข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างดีที่สุด เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้ป่วย และในโอกาสเดียวกันคณะผู้บังคับบัญชาได้มอบเงินจำนวนหนึ่งในการช่วยครอบครัวของข้าราชการตำรวจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง
หลังจากภารกิจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่มาใช้บริการคลินิกตำรวจ ชั้น 4 อาคาร มภร.รพ.ตร. พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ข้าราชการตำรวจ สอบถามความสะดวกในการใช้บริการ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการอย่างใส่ใจและเป็นมาตรฐาน อีกด้วย พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกิจการ “ร้านปันรักษ์” ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณ ชั้น 2 อาคาร มภร.รพ.ตร.
ต่อจากนั้นคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อม “สะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิต” สะพานทางเชื่อมระหว่าง Sky walk ของรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) เข้าสู่โรงพยาบาลตำรวจ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ชั้น 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งเปิดให้ใช้บริการแล้วใน ต.ค.68 นี้
โครงการ “สะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิต” เป็นโครงการของโรงพยาบาลตำรวจที่ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความรวดเร็ว ปลอดภัย และเพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะในสถานการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน เรื่องของเวลาในการเข้ารักษา ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับทางโรงพยาบาลตำรวจมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน และมีพื้นที่ให้บริการจอดรถที่ไม่เพียงพอ ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ กรุงเทพมหานคร, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอส) ร่วมถึงพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสนับสนุนบริจาคผ่านทางมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยดีเสมอมาและในโอกาสเดียวกันนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของ “สะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิต” ในการร่วมสนับสนุนการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ “สะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิต” ได้เปิดใช้อย่างทางการ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาล