ทำไมคนวัยทำงานควรมีทั้งประกันสุขภาพ ประกันชีวิตไว้พร้อมกัน?

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงาน หลายคนเริ่มมีรายได้เป็นของตัวเอง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว และบางคนต้องดูแลครอบครัวเพิ่มเติม สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือ “การวางแผนความมั่นคงในชีวิต” ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยจัดการความเสี่ยงในชีวิตได้ดีที่สุด คือประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ที่ควรมีควบคู่กัน ไม่ใช่แค่เรื่องของโรคภัยหรืออุบัติเหตุ แต่ยังครอบคลุมถึงการวางแผนทางการเงินระยะยาวอีกด้วย
1. ประกันสุขภาพดูแลค่ารักษา ประกันชีวิตดูแลครอบครัว
หลายคนเข้าใจว่าการมีประกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็เพียงพอแล้ว แต่ความจริงคือทั้งสองแบบมีหน้าที่ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
• ประกันสุขภาพ ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นโรคทั่วไป โรคร้ายแรง หรืออุบัติเหตุ ค่ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบันมีราคาสูงมาก หากไม่มีประกันรองรับ อาจกระทบต่อเงินเก็บ หรือถึงขั้นเป็นหนี้ได้
• ประกันชีวิต ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว หากผู้เอาประกันเสียชีวิต คนข้างหลังจะยังมีเงินก้อนหนึ่งไว้ใช้จ่ายหรือชำระหนี้สินที่ค้างอยู่
การมีทั้งประกันสุขภาพ ประกันชีวิต คือการป้องกันทั้ง “ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่” และ “หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น”
2. ลดภาระให้คนข้างหลัง
ในวัยทำงาน เราอาจมีภาระทางการเงิน เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือดูแลพ่อแม่ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน การมีประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ไว้ล่วงหน้าจะช่วยลดภาระให้กับคนข้างหลัง ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินแทน
โดยเฉพาะประกันชีวิตที่มีเงินชดเชยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นบุตร คู่สมรส หรือพ่อแม่ ขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละคน
3. สิทธิประโยชน์ทางภาษี
คนวัยทำงานที่มีรายได้ประจำ ยังสามารถใช้เบี้ยประกันบางประเภทในการลดหย่อนภาษีได้ เช่น
• ประกันสุขภาพ ลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาท
• ประกันชีวิต ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท
ซึ่งหมายความว่า นอกจากความคุ้มครองที่ได้รับแล้ว ยังช่วยวางแผนภาษีให้ประหยัดขึ้นได้ด้วย
4. ความคุ้มครองที่ปรับให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ได้
ทุกวันนี้ ประกันมีความยืดหยุ่น
มากขึ้น สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ เช่น คนที่เดินทางบ่อยก็เลือกแผนที่ครอบคลุมอุบัติเหตุ คนทำงานฟรีแลนซ์ที่ไม่มีสวัสดิการบริษัทก็ควรมีประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ไว้รองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
5. ความอุ่นใจระยะยาว
สุดท้ายนี้ การมีทั้งประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ช่วยให้คุณใช้ชีวิตในวัยทำงานได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรืออนาคตของครอบครัวเมื่อคุณไม่อยู่แล้ว ทุกอย่างสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าได้
แม้ว่าประกันสุขภาพ ประกันชีวิตจะเป็นค่าใช้จ่ายรายปีที่อาจรู้สึกว่าเพิ่มภาระ แต่ในระยะยาวถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงทั้งต่อตัวเองและครอบครัว คนวัยทำงานจึงควรเริ่มต้นวางแผนให้เร็วที่สุด เลือกแบบประกันที่เหมาะกับรายได้ ความเสี่ยง และเป้าหมายในชีวิต เพื่อให้ทุกก้าวของการใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความมั่นใจและอุ่นใจอย่างแท้จริง