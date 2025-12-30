“มินโฮ SHINee” ไอดอลแค่งานพาร์ทไทม์ ไปลงแข่งวิ่งคว้าที่ 1 จากสามแสนคน

“มินโฮ” จากวงบอยแบนด์ SHINee เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่ไปไม่นาน แต่ก็ไม่สามารถมีอะไรมาฉุดรั้งความอยากแข่งขันเอาชนะของเขาได้เลย ล่าสุดไปโผล่งานวิ่งที่ดูไบ แถมคว้าที่หนึ่งมาด้วย
ไอดอลดังวัย 34 ปีที่ปล่อยซิงเกิลใหม่ไปเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมาทั้ง Tempo และ You’re Right ได้เปิดเผยเรื่องราวนี้ให้ พัคมยองซู ได้ฟังว่าเจ้าตัวมีโอกาสไปร่วมงานวิ่ง Dubai Run มาตั้งแต่เดือน พ.ย. ที่ผ่านมา โดยเป็นการวิ่งที่มีทั้งระยะ 10 กม. และ 5 กม. สำหรับกลุ่มครอบครัว ซึ่งรายงานจาก Government of Dubai Media Office. ระบุว่ามีผู้เข้าร่วมมากถึง 307,000 คน
มินโฮ ได้ตั้งระบบของตนเองว่าจะทำเวลา 1 กม. ภายในเวลา 4 นาที ก่อนที่จะทำเวลาได้ที่ 5 กม. จบไป 19 นาที 56 วินาที
ในตอนแรก มินโฮ ระบุว่าเขาวิ่งนำอยู่คนเดียว ไม่มีใครวิ่งรอบข้างเขาเลย จึงคิดว่าสบายแล้ว สามารถนำเข้าเส้นชัยได้แบบไร้คู่แข่งแน่นอน
“ในช่วงสุดท้าย อยู่ดีๆก็มีคนวิ่งผ่านผมไป ผมไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะวิ่งเร็ว แต่ตอนนั้นผมคิดได้ว่า ‘ผมต้องโชว์พลังของชาวเกาหลีใต้เสียหน่อย’ รวมพลัง แล้วผมวิ่งสับสุดๆในช่วงสุดท้าย”
งานนี้ชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมในความสามารถด้านกีฬาของเจ้าตัว ถึงขั้นแสดงความเห็นว่าอาชีพนักร้องน่าจะเป็นงานรอง ส่วนงานหลักจริงๆแล้วคือนักวิ่งแน่นอน
“ไอดอลเคป็อปก็แค่งานพาร์ทไทม์” , “ผมของเขาแทบไม่กระดิก ยังเป๊ะอยู่เลยหลังวิ่ง 5 กม.” , “ถ้าฉันได้อยู่กับมินโฮสักอาทิตย์นึง สุขภาพจิตฉันคงดีขึ้นโดยอัตโนมัติ”
มินโฮ ซึ่งมาจากครอบครัวนักกีฬา จึงไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับเรื่องการออกกำลังกาย
เพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากงาน Dubai Run เขายังเข้าร่วมการแข่งขัน Hyrox Singapore ร่วมกับ ฮงบอมซอก ดาวเด่นจากรายการ Physical: 100 อีกด้วย
ทั้งคู่คว้าอันดับสองในประเภทอายุ 35-39 ปี โดยทำเวลาได้ 55 นาที 15 วินาที ในการวิ่งครบ 8 สถานีและ 8 รอบ รอบละ 1 กิโลเมตร