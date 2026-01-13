ตร.ทางหลวงตามรวบอาหื่นข่มขืนหลานในไส้วัย 16 ปี

ตำรวจทางหลวงตามรวบหนุ่มชุมพรหื่นบังคับข่มขืนหลานในไส้วัย 16 ปีก่อนหลบหนีมากบสุราษฎร์ธานี
วันนี้ (13 ม.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก. สั่งการ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.ปริญญา รักษาแก้ว สวญ.ส.ทล.5กก.2 บก.ทล. พ.ต.ต.ตุลา สว่างรัตน์ สว.ส.ทล.5กก.2 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นายธีระพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดชุมพร ที่ จ.55/2567 ลงวันที่ 7 ก.พ.67 ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้,กระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้” ได้บริเวณถนนสาธารณะตลาดไชยา ม.1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ต.ค.66 เวลาประมาณ 09.00 น. นายธีระพงษ์ ผู้ต้องหาได้อาศัยจังหวะที่อาศัยอยู่บ้านตามลำพังกับ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 16 ปี หลานสาว ซึ่งเป็นลูกของพี่สาวตนเอง ก่อนใช้กำลังบังคับข่มขืนแล้วหลบหนีไป หลังเกิดเรื่องผู้เสียหายเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.ปะทิว จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตำรวจทางหลวงสืบทราบว่า ผู้ต้องหาหลบหนีมากบดานในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปะทิว ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป