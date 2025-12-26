คอมมานโดลากคอหนุ่มหนองคายหื่น มอมเหล้ารุมโทรมสาว 16

ตำรวจคอมมานโดตามรวบหนุ่มหนองคายหื่น ลวงสาว 16 มอมเหล้า ก่อนร่วมกับเพื่อนรุมขยี้กามยับ
วันนี้ (26 ธ.ค.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ.สั่งการ พ.ต.อ.ศตวรรษ บุญมี ผกก.1 บก.ปพ. พ.ต.ท.จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1 บก.ปพ.นำกำลังจับกุม นายสหัสวรรษ อายุ 26 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดหนองคาย ที่ จ.51/2568 ลงวันที่ 12 มี.ค.68 ข้อหา "พรากผู้เยาว์อายุไม่เกินสิบเเปดปี ไปเพื่อการอนาจาร,พาบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจาร,ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงและกระทำอนาจารเเก่บุคคลอายุไม่เกินสิบเเปดปีโดยขู่เข็ญ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้" ได้บริเวณลานจอดรถแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 ม.ค.68 นายสหัสวรรษ ผู้ต้องหา ได้ร่วมกับ นายพงษ์พิพัฒน์ ออกอุบายชักชวน น.ส.บี (นามสมมติ) อายุ 16 ปี มาร่วมวงดื่มสุราด้วยกันที่บ้านพักในพื้นที่ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เมื่อผู้เสียหายมีอาการมึนเมาจนครองสติไม่อยู่ ก็ได้ร่วมกันข่มขืน หลังเกิดเหตุผู้เสียหายไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้มารดาฟัง ก่อนพากันเข้าแจ้งความจนศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองไว้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตามจับกุมนายพงษ์พิพัฒน์ ได้หลังเกิดเหตุไม่นาน กระทั่งล่าสุดสืบทราบว่านายสหัสวรรษ ผู้ต้องหารายนี้ หลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.ระยอง จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป