กองปราบตามลากคอน้าหื่น ขยี้กามหลานสาววัย 14

ตำรวจกองปราบตามรวบหนุ่มสุรินทร์ข่มขืนหลานสาววัย 14 ปี ก่อนหนีมาขับวิน จยย.ย่านห้วยขวาง
วันนี้ (2 ธ.ค.) ที่ กองปราบปรามพล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.ธีรเดช อรุณนพรัตน์ สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายสังวร (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสุรินทร์ ข้อหา "กระทำอนาจารเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยใช้กำลังประทุษร้าย" ได้ที่ บริเวณหน้าปากซอยประชาราษฏร์บำเพ็ญ 6/2 แขวงและเขตห้วยขวาง กทม.
ทั้งนี้เมื่อปี 65 ขณะที่ นายสังวร ยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพี่น้องที่ภูมิลำเนาเดิมในพื้นที่ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ก่อเหตุกระทำอนาจาร ด.ญ.จี (นามสมมติ) อายุ 14 ปี มีศักดิ์เป็นหลานสาวแท้ ๆ ของตนเอง โดยอาศัยช่วงเวลาที่ไม่มีญาติพี่น้องอยู่บ้านลงมือก่อเหตุ โดยทำเช่นนี้ต่อเนื่องหลายครั้ง จนกระทั่งผู้ปกครองสังเกตเห็นความผิดปกติของบุตรสาวจึงเค้นถามจนทราบความจริง ก่อนพากันเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.สังขะ จนมีการออกหมายจับไว้ ระหว่างนั้น นายสังวร ทราบเรื่องจึงชิงหลบหนีออกนอกพื้นที่ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าปัจจุบัน ได้หนีมาขับวิน จยย.อยู่ในพื้นที่ย่านห้วยขวาง จึงนำกำลังตามจับกุมดังกล่าว
สอบสวน นายสังวร ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขะ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป