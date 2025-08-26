แม่บ้านทำความสะอาดเรียบร้อย! เตรียมห้องควบคุม บก.ป. รับ “พระอลงกต-หมอบี” ฝากขังหลังสอบปากคำเสร็จ

แม่บ้านทำความสะอาดห้องขังควบคุม บก.ป.ไว้เรียบร้อย รอตำรวจกองปราบฯ นำผู้ต้องหา “พระอลงกต” และ “หมอบี” มาฝากขังหลังสอบปากคำเสร็จ
จากกรณีเมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 26 ส.ค. ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) นำโดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. สั่งการให้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. ปิดล้อมตรวจค้น 17 จุดในพื้นที่กรุงเทพฯ ลพบุรี เพื่อควบคุมหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี และนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือหมอบี และพวก ตามหมายจับ ความผิดตาม ม.147, 157 และฟอกเงิน โดยอยู่ระหว่างการนำตัวผู้ต้องหาเข้ามาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อสอบสวนและจะมีการแถลงข่าวจากผู้บังคับบัญชาต่อไป ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อช่วงเช้าวันนี้ รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า บรรยากาศที่ บช.ก.ในส่วนของห้องขังที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีสำคัญของกองปราบปราม แม่บ้านได้ทำความสะอาดไว้เรียบร้อย รอ พงส.กก.1 บก.ป.นำผู้ต้องหา “พระอลงกต” และ “หมอบี” มาคุมขังหลังสอบปากคำเสร็จ
ทั้งนี้มีรายงานว่า ห้องขังของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางใช้สำหรับควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีต่างๆ ของแต่ละ บก. โดยแยกเป็นห้องของชายและหญิง ที่ด้านหน้าประตูติดป้ายไว้ว่า ห้องควบคุม บก.ป. และมีป้ายห้ามเข้า