วิน จยย.เมืองพัทยา สุดทนพฤติกรรมต่างชาติร่วมรักริมระเบียงคอนโดฯ ถ่ายคลิปร้องสื่อ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- วิน จยย.เมืองพัทยา สุดทนพฤติกรรมต่างชาติร่วมรักกลางวันแสกๆ ริมระเบียงคอนโดฯบนถนนพัทยาสาย 2 แบบโนสนโนแคร์สายตาผู้พบเห็น จนต้องถ่ายคลิปร้องสื่อ จี้ ตร.-หน่วยงานพื้นที่ตามตัวเอาผิด ชี้กระทบภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว
จากกรณีที่ ผู้สื่อข่าว ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าสุดทนกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มักใช้พื้นที่เมืองพัทยา แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา และล่าสุดยังมีนักท่องเที่ยวไม่ทราบสัญชาติที่แสดงพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์กันริมระเบียงคอนโดมิเนียมหรู บนถนนพัทยาสาย2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยไม่แคร์สายตาใครชาวบ้าน
จนต้องถ่ายคลิปนำร้องเรียน เพื่อให้จี้ไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายไทยนั้น
หลังได้รับแจ้งจึงเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณคอนโดฯ ดังกล่าว ซึ่งพบว่าอยู่ในย่านชุมชนพลุกพล่าน และเมื่อสังเกตจากภาพจากคลิปวิดีโอยังเห็นว่าจุดเกิดเหตุุเป็นจุดที่มีทั้งชาวไทยและต่างชาติ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
นายพนธกร อายุ 31 ปี วินจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเป็นถ่ายคลิปดังกล่าว ว่าเล่าว่าขณะที่ตนเองกำลังจอดรถรอลูกค้าอยู่ฝั่งตรงข้ามคอนโดฯ ช่วงประมาณบ่ายสองโมงวานนี้ (14 ต.ค.) ได้สังเกตุไปเห็นนักท่องเที่ยวคู่ฃกำลังมีพฤติกรรมคล้ายมีเพศสัมพันธ์กันอยู่บริเวณริมระเบียง โดยไม่สนใจสายตาของผู้คนที่เดินผ่านไปมา
และยังสร้างความตกใจให้กับผู้ที่พบเห็นและต่างพากันยืนดูร่วมทั้งถ่ายคลิปวิดีโอ ซึ่งชาวต่างชาติก็ไม่ได้สนใจสายตาของผู้ที่อยู่ด้านล่างแต่อย่างใด
" อยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบและตักเตือน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีก เพราะอาจทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในฐานะแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติเสื่อมเสีย และนักท่องเที่ยวบางรายอาจเข้าใจผิดว่า “เมืองพัทยา ใครจะทำอะไรก็ได้" นายพนธกร กล่าว