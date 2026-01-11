ป.ตามลากคอหนุ่มหื่น ข่มขืนมาราธอนลูกสาานายจ้างวัย 15 ปี

ตำรวจกองปราบตามรวบลูกจ้างหื่นข่มขืนมาราธอนลูกสาวนายจ้างวัย 15 ปี ซ้ำข่มขู่ห้ามบอกใคร พบก่อคดีกระทำชำเราอีกคดี
วันนี้ (11 ม.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.จิรยุทธ์ ชัชรินทร์กุล สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายอนุวัฒน์หรือแชมป์ (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี ตามตามหมายจับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 7/2562 ลงวันที่ 19 ก.ค.62 ข้อหา “กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีและกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามฯ” ได้ที่อาคารแห่งหนึ่ง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเมื่อปี 2561 ขณะนายอนุวัฒน์ ผู้ต้องหา ได้มาพักอาศัยและทำงานอยู่ที่บ้านของนายจ้างในพื้นที่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเด็กหญิงอายุ 15 ปี อยู่ในบ้านด้วยระหว่างนั้นนายอนุวัฒน์ได้ลงมือข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายขณะอยู่บ้านเพียงลำพังพร้อมทั้งขู่ห้ามบอกใคร ก่อนจะหายออกจากบ้านไป
ต่อมาปี 2562 ผู้ปกครองของผู้เสียหายทราบว่านายอนุวัฒน์ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดี “กระทำชำเรา” จึงได้สอบถามบุตรสาวจนทราบว่าเคยถูกผู้ก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเรามาก่อนหลายครั้ง อีกทั้งระหว่างต้องโทษมีการแอบติดต่อข่มขู่ เกรงว่าผู้ก่อเหตุพ้นโทษจะกลับมาก่อเหตุซ้ำจึงพาบุตรสาว เข้าแจ้งความจนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมากบดานในพื้นที่ กทม.จึงนำกำลังจับกุมดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป