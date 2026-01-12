แท็กซี่ฮีโร่! เก็บเงินกว่า 1 แสน ส่งคืนนักศึกษาหนุ่มจีน

โชเฟอร์แท็กซี่พลเมืองดี เก็บเงินสดกว่า 1 แสน แจ้งสวพ.FM91 ประสาน ส่งคืนนักศึกษาหนุ่มชาวจีน
วันนี้ (12 ม.ค.) ที่สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.FM91 กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. น.ส.ไจตนย์ ศรีวังพล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด ผู้ร่วมดำเนินงานสถานีวิทยุ สวพ.FM91 นายสกล ถาวรกาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร และ น.ส.จิตต์ผ่องใส ศรีวังพล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจิตอาสาสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ส่งมอบเงินสดและทรัพย์สิน มูลค่ากว่า 1 แสนบาท ส่งคืนเจ้าของชาวจีน
สืบเนื่องจากวันที่ 7 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา คุณ ประสิทธิ์ ประชาชิต ขับรถแท็กซี่สีเขียว-เหลือง เดินทางเข้ามาที่ สถานีวิทยุ สวพ.FM91 ว่า เก็บซองพลาสติกสีขาว ภายในมีเงินสดแบงค์พัน 1 ปึก ธนบัตรใบละ 1 พันบาท ทั้งหมด 99,000 บาท และ เงินปอนด์ 50 ปอนด์สเตอร์ลิง 6 ใบ คิดเป็นเงินไทย 12,666 บาท ยอดรวม 111,666 บาท คาดว่าเป็นของผู้โดยสารชาวจีนที่รับมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปส่ง ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 6 เวลา 22.00 น. วันที่ 6 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา
นายประสิทธิ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2569 เวลา 4 ทุ่ม รับผู้โดยสารจากจุดจอดสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งผู้โดยสารเรียกผ่านแอปพลิเคชั่น มาส่งที่ หน้าร้านสะดวกซื้อ แถวรังสิต ธัญญะ คลอง6 หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พอส่งผู้โดยสารเสร็จ ขับออกมาประมาณ 15 นาที หันกลับไปมองข้างหลัง จึงเห็น ซองเงินพลาสติกสีขาววางอยู่ หลังเบาะหลังด้านซ้าย คิดว่าตอนผู้โดยสารนั่งมา น่าจะนั่งทับกระเป๋าตัวเอง พอตอนลงจากรถจึงไม่เห็นว่าของตกอยู่ จึงรีบวนรถกลับไปที่เดิม จะคืนกระเป๋าให้ แต่ไม่เจอเเล้ว
จากนั้นทางแอปพลิเคชัน ที่ผู้โดยสาร เรียกใช้บริการ ก็ติดต่อมา บอกว่ามีผู้โดยสารลืมของไว้ จะให้เบอร์ตนเองไป ให้ผู้โดยสารติดต่อกลับ จึงรออยู่ 1 วัน ให้เจ้าของโทรมาจะได้เอาไปคืน เเต่เขาไม่โทรมา ก็นึกว่าจะเอาไปคืนที่ไหนดี ไม่อยากเก็บไว้ จึงนึกถึงสวพ.FM91 เพราะฟังเป็นประจำ จึงโทรมาเเจ้งเเละนำกระเป๋ามาฝากคืน ให้ช่วยประกาศตามหาอีกช่องทาง เเล้วอีกวันเพื่อนนักศึกษาคนไทย ก็โทรมาจึงบอกว่า ให้ติดต่อสวพ.FM91 เพราะเอามาฝากไว้เเล้ว
"ตอนเห็นซองพลาสติกตกอยู่ ก็เปิดดู เห็นเป็นเงินเยอะมาก รีบปิดทันที ตกใจมาก เงินเยอะมาก อยากจะคืนเจ้าของ กังวลใจมาก กลัวว่าเขาจะไม่มีเงินใช้ด้วย ไม่เคยเก็บเงินได้เยอะมากขนาดนี้มาก่อน เคยเก็บได้แค่โทรศัพท์มือถือได้ ก็ส่งคืนตลอด" หลังจากทีมงาน สวพ.FM91 ได้รับเรื่องไว้และประกาศตามหาเจ้าของ เมื่อวันที่ (10 ม.ค.69)
ต่อมามีนายไพศาล ดิษฐ์สอน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรเข้ามา ที่ สวพ.FM91 แจ้งว่า ซองพลาสติก ที่คุณประสิทธิ์ เก็บได้ เป็นของ นักศึกษาชาวจีน โทรสอบถามคนขับแล้ว แจ้งว่านำเข้ามาส่งคืนไว้ที่ สวพ.91 จึงโทรมาสอบถาม และนัดส่งคืนกัน
นายลีจุนชิ หรือ แอนดรู เจ้าของเงิน นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า “รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อแอปพลิเคชัน ที่ให้บริการแท็กซี่ และองค์กร สวพ.FM91 เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน ผมทำกระเป๋าสตางค์หาย และไม่คิดว่าจะได้มันคืน รู้สึกซาบซึ้งใจมากต่อ พนักงานของแอปพลิเคชัน ผมเป็นนักศึกษานานาชาติ ขอบคุณประเทศไทย คนไทย เป็นอย่างยิ่งสำหรับการได้มาเรียนและใช้ชีวิตที่นี่ อาจารย์ก็ใจดีมากเช่นกัน”