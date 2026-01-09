ทลายร้านขายแก๊สหัวเราะให้นักท่องราตรีเมืองกรุง ยึดของกลางมูลค่า 4 แสน

ตำรวจ ปอศ.ทลายร้านลักลอบขายแก๊สหัวเราะออนไลน์ให้นักท่องราตรีเมืองกรุง ยึดของกลาง204 กระบอก มูลค่ากว่า 4 แสนบาท เตือนสูดดมมาก ๆ อันตรายถึงชีวิต
วันนี้ (9 ม.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.สั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.สถาพร ภู่ระหงษ์ รอง ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ต.อภินันท์ พจน์มนต์ปิติ สว.กก.2 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม น.ส.ดาหวัน อายุ 53 ปี และ นายวิกรานต์ อายุ 32 ปี ข้อหา "ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาภายในราชอาณาจักร โดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร" โดยจับกุม น.ส.ดาหวัน ได้ที่ตึกแถว ซ.จันทน์ 40 ถ.จันทน์ แขวงพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ พร้อมของกลางแก๊สหัวเราะ (แก๊สไนตรัสออกไซด์) จำนวน 106 กระบอก ส่วนนายวิกรานต์ จับกุมได้ในอพาร์ทเม้นท์ ซอยอินทามระ 9 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ พร้อมของกลางแก๊สหัวเราะ จำนวน 98 กระบอก รวมทั้ง 2 จุด จำนวน 204 กระบอก มูลค่ากว่า 4 แสนบาท
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบมีผู้ลักลอบนำแก๊สไนตรัสออกไซด์ หรือแก๊สหัวเราะ มาใช้ผิดประเภท โดยนำไปบรรจุใส่ลูกโป่งจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง ใช้สูดดมสร้างความเคลิบเคลิ้มมึนเมา สามารถหาซื้อได้ง่าย ราคาถูก แต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทและสมอง เป็นอันตรายต่อชีวิตได้
จึงทำการสืบสวนจนทราบว่า มีผู้ลักลอบนำแก๊สหัวเราะ ที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศมาเก็บซุกซ่อนไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ก่อนลักลอบขายทางออนไลน์ โดยจ้างให้ไรเดอร์กระจายสินค้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ ส่วนแหล่งที่ซุกซ่อนคือเป้าหมายต้องสงสัยทั้ง 2 แห่ง จึงนำหมายค้นของศาลภาษีอากรกลาง เข้าตรวจค้นพร้อมจับกุมดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่าขอเตือนถึงการนำแก๊สดังกล่าวมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ ใส่ลูกโป่งเพื่อสูดดมให้รู้สึกเพลิดเพลินและเคลิบเคลิ้มอาจส่งผลอันตรายถึงตายได้ เนื่องจากแก๊สไนตรัสออกไซด์ หากสูดดมเข้าไปมาก แก๊สจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในปอด และในระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน มึนงง ร่างกายไม่สามารถควบคุมระบบหายใจหรือประสานการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ได้ อาจทำให้หกล้มบาดเจ็บ และหมดสติ หากสูดดมบ่อยครั้งเป็นเวลานานจะทำให้เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม มึน ชา กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย เหน็บชาบริเวณนิ้วมือนิ้วเท้า รับความรู้สึกไม่ได้ ร้ายแรงสุดอาจเสียชีวิตได้