ปอศ.จับหนุ่มจีน-สาวเวียดนาม ลอบขายแก๊สหัวเราะให้โจ๋ตี๋ปาร์ตี้ ยึดของกลาง 62 กระบอก

ปอศ.บุกจับหนุ่มจีน-สาวเวียดนาม ลักลอบขายแก๊สหัวเราะออนไลน์ให้โจ๋ตี๋สูดดมในงานปาร์ตี้ ยึดของกลาง 62 กระบอก ตำรวจเตือนไนตรัสออกไซด์ ผู้เสพอาจหมดสติ เส้นประสาทเสื่อม อันตรายถึงแก่ชีวิตได้
วันนี้ (22 ส.ค.) พ.ต.อ.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ต.ปฏิภาณ เป็นสุข สว.กก.2 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุทจับกุมนายยู้อายุ 30 ปี สัญชาติจีน พร้อมของกลาง แก๊สหัวเราะ หรือแก๊สไนตรัสออกไซด์ จำนวน 50 กระบอก และ น.ส.ถิอายุ 31 ปี สัญชาติเวียดนาม พร้อมของกลาง แก๊สหัวเราะ หรือแก๊สไนตรัสออกไซด์ จำนวน 12 กระบอก ได้ บริเวณลานจอดรถสนามฟุตบอลหญ้าเทียม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯและ คอนโดฯย่าน ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงและเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ บก.ปอศ. สืบทราบว่าได้มีชาวต่างชาติลักลอบนำเข้าและจำหน่าย “ก๊าซหัวเราะ” หรือ ไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide: N₂O) ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งแก๊สชนิดนี้กำลังเป็นที่นิยมในหมู่กลุ่มปาร์ตี้วัยรุ่นชาวจีน จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบ ว่าผู้จำหน่ายมักอ้างว่าก๊าซดังกล่าวมีไว้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะการทำวิปครีม ซึ่งสามารถ นำมาใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่แท้จริงแล้วผู้ซื้อจำนวนมากกลับนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยการสูดดม ผ่านลูกโป่งเพื่อให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม มึนงง และหัวเราะอย่างผิดปกติชั่วขณะ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ และอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอศ.ได้สืบสวนจนทราบว่า จะมีการซื้อขายส่งสินค้ากันบริเวณลานจอดรถสนามฟุตบอลหญ้าเทียม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. จึงเฝ้าซุ่มโป่งพบรถเก๋งต้องสงสัยขับเข้ามายังที่เกิดเหตุ คนขับมีท่าทีพิรุธ จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบ ชายชาวจีน ทราบชื่อภายหลังคือนายยู้เป็นผู้ขับขี่ และ พบแก๊สหัวเราะ บรรทุกมาอยู่ภายในกระโปรงท้ายรถยนต์เก๋งจำนวน 50 กระบอก จึงควบคุมตัวมาสอบสวน โดยนายยู้ รับว่าเป็นลูกจ้างมีหน้าที่นำแก๊สหัวเราะไปส่งให้ลูกค้าตามสถานที่ต่าง ๆ ที่นายจ้างสั่งผ่านแอปพลิเคชันเทเลแกรม ทั้งนี้เพิ่งเข้าทำงานนี้เพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนขยายผลต่อเนื่อง จนทราบถึงเครือข่ายดังกล่าว ก่อนนำหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจสอบนคอนโดมิเนียมย่าน ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงและเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พร้อมจับกุมน.ส.ถิ ชาวเวียดนาม พร้อมของกลาง “ก๊าซหัวเราะ” จำนวน 12 กระบอก
สอบสวน น.ส.ถิ อ้างว่าซื้อ “ก๊าซหัวเราะ”ไว้ เพื่อนำไว้ใช้เอง เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.อ.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่า “ก๊าซหัวเราะ” หรือ ไนตรัสออกไซด์ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจทำให้หมดสติ เส้นประสาทเสื่อม และอาจถึงแก่ชีวิต จึงขอเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว อย่าหลงเชื่อหรือทดลองใช้เป็นอันขาด