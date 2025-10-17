แก้ภาพลักษณ์กันรัวๆ!สื่อเขมรอ้าง'เทเลกราฟ'ยก'พนมเปญ'เมืองเลิศสุดที่8โลก บรรยายราวกับแดนสวรรค์

พนมเปญ ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดอันดับ 8 ของโลก จากการจัดอันดับของ "เทเลกราฟ" หนังสือพิมพ์สหราชอาณาจักร ยกย่องเมืองหลวงของกัมพูชาต่อการผสมผสานความโบราณเข้ากับยุคสมัยใหม่ คงไว้ซึ่งความมีเสน่ห์ที่แตกต่างจากนครหลักอื่นๆในภูมิภาค ตามรายงานของคิริโพสต์ สื่อมวลชนกัมพูชา ภาคภาษาอังกฤษ
"ในปัจจุบัน ไม่มีความแตกต่างใดที่มากไปกว่านี้อีกแล้ว หรือน่าปลื้มใจไปมากกว่านี้ เมืองแห่งนี้มีแม่น้ำ 2 สาย ไข่มุกแห่งตะวันออก ในช่วงเวลาอาณานิคมของฝรั่งเศส พนมเปญกอบกู้ความมีชีวิตชีวาและมุมมองในแง่บวกคืนกลับมา เศรษฐกิจเติบโตเป็นพลุแตก และแน่นอนว่าเมืองแห่งนี้ยังคงไว้ซึ่งความสง่างามและสเน่ห์ ที่หลายมหานครในเอเชียได้สูญเสียไปแล้ว" ฌอน โทมัส ของสำนักข่าวเทเลกราฟเขียน ตามคำกล่าวอ้างของคิริโพสต์
"วัดวาพุทธในฝันอยู่ติดกับตกระฟ้า ตลาดดั้งเดิมที่เจริญรุ่งเรืองและโรงแรมหรูหราเติบโตตระหง่านข้างๆเขตท่องราตรี อย่างเช่นย่าน Bassac Lane ที่เต็มไปด้วยคนเขมรหนุ่มสาวที่ชอบเฮฮาปาร์ตี เช่นเดียวกับคนต่างชาติที่สุขสำราญใจ และอาหาร โอ้พระเจ้า มันอาจเป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลก นอกจากนี้มันยังถูกอย่างเหลือเชื่อด้วย" คิริโพสต์อ้างเทเลกราฟระบุ
คิม ไมเนีย ซีอีโอของคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวกัมพูชา ให้สัมภาษณ์กับคิริโพสต์ในวันพฤหัสบดี(16ต.ค.) ว่า "คำบรรรยายของเทเลกราฟ ตอกย้ำว่า พนมเปญ ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ยอดเยี่ยมที่่สุดของโลก จากการเลือกของบรรดานักเขียนของพวกเขา คือเครื่องเตือนความทรงจำที่มีความหมาย ว่าจุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมถูกกำหนดคำนิยามโดยบุคลิก ความมีเสน่ห์และความเชื่อมโยงทางอารมณ์ความรู้สึก"
"พนมเปญเคลื่อนไหวด้วยจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง หล่อมหลอมโดยมรดกตามแนวแม่น้ำโขง มีพลวัตและมีวิวัฒนาการทางอากาศ มีการต้อนรับขับสู้อย่างเขมรที่แท้จริง และมีจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยใหม่และนวัตกรรม" ไมเนียกล่าว
เขาสนับสนุนให้สื่อมวลชนระหว่างประเทศ, เหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์ และพวกผู้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหลาย ให้เดินทางมาเยือนพนมเปญ ลิ้มลองประสบการณ์ต่างๆนานาด้วยตนเองโดยตรง
(ที่มา:คิริโพสต์)