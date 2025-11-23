“สส.อรัญ” ขอบคุณ สคบ.บังคับใช้กฎหมายควบคุมค่าไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์ ห้ามเกิน หน่วยละ 4.88 บาท

วันนี้(23 พ.ย.)นายอรัญ พันธุมจินดา สส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) กล่าวว่า จากกรณีที่ตนได้นำเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2568 ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจ “อพาร์ทเม้นท์” เรียกเก็บค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งที่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคประกาศควบคุมไว้ และตนได้เรียกร้องให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนผู้บริโภค โดยนายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือแจ้งข้อหารือดังกล่าวต่อท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามข้อหารือ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2568 ที่ผ่านมา
นายอรัญ กล่าวต่อว่า ตนในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.)การพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอญัตติต่อ กมธ.การพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร อีกทางหนึ่ง เพื่อพิจารณา “แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเก็บค่าไฟฟ้าจากผู้เช่าเกินกว่าอัตราที่การไฟฟ้าเรียกเก็บ” โดยเชิญผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม มาประชุมเมื่อวันที่ 1ต.ค. 2568 ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการของ สคบ. การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการร่วมมือแก้ปัญหาดังกล่าว
นายอรัญ กล่าวต่อว่า ต่อมาในวันที่ 24 ต.ค. 2568 ตนได้ร่วมประชุมหารือเรื่องการประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย (อพาร์ทเม้นท์) เรียกเก็บค่าไฟฟ้าและน้ำประปาเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง สคบ.ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย องค์กรผู้บริโภค ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมประชุม ต่อมาในวันที่ 5พ.ย.ที่ผ่านมา สคบ.ได้จัดโครงการซักซ้อมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย (อพาร์ทเม้นท์) เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซแอนด์ คอนเวนชั่น แบงคอก โดยมีเจ้าหน้าที่ สคบ.จังหวัดทุกจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย เข้าร่วมโครงการ
นายอรัญ กล่าวต่อว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา สคบ. ได้ประกาศกำหนดอัตราค่าไฟอพาร์ทเม้นท์ไม่เกิน 4.88 บาทต่อหน่วย โดยลงพื้นที่บริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบข้อกำหนดดังกล่าว รวมทั้งได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนผู้บริโภคได้ทราบถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง
“ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคทั่วประเทศในครั้งนี้” นายอรัญ กล่าว