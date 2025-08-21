“เชาวฤทธิ์” จี้ รบ.เร่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.น่าน เสนอใช้มาตรการปี 67 บรรเทาความเดือดร้อน ปชช.ในพื้นที่ด่วน

วันนี้(21 ส.ค.)นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม(กธ.)กล่าวถึงผลกระทบจากพายุวิภาที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดน่านที่เสียหายรุนแรงถึง 14 จาก 15 อำเภอว่า แม้ผ่านมาแล้วกว่า 1 เดือน แต่รัฐบาลยังไม่แสดงท่าทีในการเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งงบประมาณจังหวัดเพียง 50 ล้านบาทนั้นไม่เพียงพอต่อการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
“ผมขอเรียกร้องไปยังนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี ให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.น่าน โดยขอให้พิจารณานำแนวทางเยียวยาที่เคยใช้เมื่อปี 2567 มาใช้ ซึ่งเป็นมาตรการที่สามารถช่วยเหลือได้ตรงจุดและเป็นรูปธรรม”
นายเชาวฤทธิ์ กล่าวต่อว่า มาตรการเยียวยาที่ตนเสนอ ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ ช่วยเหลือเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาท เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของผู้ประสบภัย,สนับสนุนค่าทำความสะอาดคราบโคลนและซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนที่เสียหาย หลังละ 10,000 บาท และงดเว้นการเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนของประชาชนที่กำลังลำบาก