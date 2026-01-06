ลากไส้แก๊ง"โจ๊ก" ตร.เปิดโปงขบวนการติดสินบน ป.ป.ช.แลกล้มคดีเว็บพนัน

สตช.ตั้งโต๊ะแถลงเปิดโปงขบวนการ "บิ๊กโจ๊ก"ติดสินบนทองคำ 246 บาท ให้ ป.ป.ช. แลกล้มคดีเว็บพนัน เผยใช้นอมินีกว้านซื้อทองแท่ง ด้าน อดีตลูกน้องคนสนิทแฉเพราะถูกนายโยนความผิดเอาตัวรอด ส่วน "รองเต่า" ยันไม่ใช่เกมล้างแค้น แต่เป็นการทวงคืนความยุติธรรมให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันนี้ ( 6 ม.ค. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตช. พร้อมด้วย พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. และ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษก ตร. ร่วมกันแถลงข่าวคดี พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. กรณีถูกกล่าวหาว่าติดสินบนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วยทองคำแท่งน้ำหนักรวม 246 บาท เพื่อวิ่งเต้นช่วยเหลือคดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวน
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า สำหรับคดีนี้ มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหารวม 6 ราย ในความผิดฐานร่วมกันให้และรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน ได้แก่ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร., นายเอกวิทย์ กรรมการ ป.ป.ช., นายสมบัติ ธรธรรม อนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานงาน, นายสามารถ หรือเอ็ดเวิร์ด พลเรือนคนสนิทของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์, นายสรพงษ์ พลเรือนผู้จัดซื้อทองคำ และ นายสุรสิทธิ์ พลเรือน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัว นายเอกวิทย์
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวต่อว่าพนักงานสอบสวนระบุพฤติการณ์ว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2567 พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ได้สั่งการให้ นายสามารถ ส่งมอบทองคำแท่งจำนวน 2 กล่อง น้ำหนักรวม 246 บาท ให้แก่ พ.ต.อ.ภาคภูมิ เพื่อให้นำไปมอบให้นายเอกวิทย์ กรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งรับผิดชอบสำนวนคดีที่ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ กับพวกตกเป็นผู้ต้องหา โดยมีเป้าหมายเพื่อจูงใจให้ช่วยเหลือคดีให้มีมติไม่ชี้มูลความผิดทั้งทางอาญาและวินัย พร้อมกำชับให้บันทึกวิดีโอขณะส่งมอบทองไว้เป็นหลักฐาน ต่อมาในวันที่ 1 กันยายน 2567 พ.ต.อ.ภาคภูมิ ได้นำทองคำดังกล่าวไปส่งมอบให้นายเอกวิทย์ ผ่านนายสุรสิทธิ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพิเศษประจำตัว ที่ลานจอดรถสมาคมชาวปักษ์ใต้ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวอีกว่าหลังจากนั้น ในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2567 นายเอกวิทย์ได้เรียกผู้ต้องหาในคดีเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริง เร่งรัดกระบวนการสอบสวน และต่อมาคณะอนุกรรมการมีมติไม่ชี้มูลความผิด พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ และได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนส่งสำนวนคดีให้สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 5 มกราคม มี่ผ่านมา
"หลักฐานการซื้อทองคำมีความชัดเจน ทองคำแท่งชุดดังกล่าวมีลักษณะพิเศษ ทำให้ผู้ขายสามารถจดจำได้ว่าจำหน่ายให้ผู้ต้องหาจริง จากการตรวจค้นจุดต้องสงสัยพบหลักฐานการซื้อทองที่เชื่อมโยงกับการติดสินบน อีกทั้งมีพยานหลักฐานยืนยันว่าทองคำดังกล่าวอยู่กับ พ.ต.อ.ภาคภูมิ และถูกนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัวกรรมการ ป.ป.ช. โดยรถที่มารับทองเป็นรถประจำตำแหน่งของกรรมการ ป.ป.ช. รายดังกล่าว"พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าว
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวต่อว่าคดีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งคณะพนักงานสอบสวนอย่างรอบคอบ รวบรวมพยานหลักฐานทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนนำไปสู่การร้องทุกข์กล่าวโทษและการตรวจค้น พร้อมยืนยันว่าการต่อสู้คดีเป็นสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา แต่การตัดสินถูกผิดต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของศาล ไม่ใช่การตัดสินในศาลสื่อหรือศาลโซเชียล
สำหรับสถานะของ พ.ต.อ.ภาคภูมิ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า การสืบสวนเริ่มต้นจากการที่ พ.ต.อ.ภาคภูมิ นำพยานหลักฐานสำคัญเข้ามามอบให้กับตำรวจด้วยตนเอง โดยให้การว่าการกระทำดังกล่าวเกิดจากภาวะจำยอม ภายใต้แรงกดดันจากผู้มีอำนาจ หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าคำให้การสอดคล้องกับพยานหลักฐานและคำให้การของพยานบุคคลรายอื่น จึงอยู่ในฐานะผู้กล่าวโทษ และยังไม่พบเจตนาบ่งชี้ว่ากระทำความผิด
"ตำรวจยืนยันว่าผู้ให้ข้อมูลและพยานทั้งหมดจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใด ๆ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ป.ป.ช. หากพบว่ามีความผิดเพิ่มเติม พนักงานสอบสวนพร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา และย้ำว่าทุกฝ่ายต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน"พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าว
ด้าน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า การดำเนินคดีครั้งนี้ไม่ใช่การ "น็อก" หรือเล่นงาน พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของใคร แต่เป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชน โดยย้ำว่าตำรวจทำงานบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง ไม่ใช่ตรรกะหรือความขัดแย้งส่วนบุคคล หลักฐานที่ได้มาทั้งหมด ทั้งที่มีอยู่เดิมและที่ได้มาเพิ่มเติม ล้วนเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี รวมถึงคดีอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบพยานที่เกี่ยวข้องหลายเหตุการณ์ หลายช่วงเวลา และพบว่าพยานหลักฐานมีความสอดคล้องกัน
"คดีนี้เปรียบเสมือนการจับผี เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาพยายามกระทำการโดยไม่ทิ้งร่องรอย จึงจำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน รอบคอบ และรัดกุม เจ้าหน้าที่ได้มีการทำแผนประกอบคำให้การ โดยจำลองเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ ใช้รถรุ่นและยี่ห้อเดียวกัน พบว่าในรถมีบุคคลอยู่ 4 คน รวมถึงกรรมการ ป.ป.ช. และ พ.ต.อ.ภาคภูมิ สามารถอธิบายระยะสายตาและรายละเอียดภายในรถได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับคลิปภาพและคลิปเสียงที่ตรวจยึดมา เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตวิญญาณในการทำงาน หลายคนอยู่ภายใต้แรงกดดันและความกตัญญูต่อผู้บังคับบัญชา จึงต้องอดทนและทำตามคำสั่งมาโดยตลอด แต่เมื่อวันหนึ่งเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม และมีความพยายามโยนความผิดให้ลูกน้องตามที่ปรากฏในคลิป ย่อมกระทบต่อจิตใจ ครอบครัว และศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจ บางรายถึงขั้นเกิดภาวะสิ้นหวัง ตนจึงขอให้สังคมเข้าใจว่าพยานไม่ได้ออกมาแฉ แต่เป็นการนำความจริงมาพูด เพื่อกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจ"
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าว
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่า การที่ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา เนื่องจากมีพยานหลักฐาน คลิป และคำให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี อีกทั้งมีเหตุและช่วงเวลาที่ต้องพิจารณาแยกแยะอย่างรอบคอบ พร้อมย้ำว่าขณะนี้คดีได้ส่งให้ ป.ป.ช. แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอน หากพบการกระทำผิดของผู้ใด ก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้โดยไม่ลังเล
"หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ตัดสินใจออกมาเป็นพยาน คือความกดดันที่ครอบครัวได้รับ โดยเฉพาะบิดาซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 25 และรักองค์กรตำรวจอย่างยิ่ง จนถึงขั้นเกิดความเครียดจากกระแสข่าวที่ทำให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงเป็นฟางเส้นสุดท้าย ที่ทำให้ พ.ต.อ.ภาคภูมิ นำหลักฐานทั้งหมดมามอบให้พนักงานสอบสวน พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า การเปิดเผยความจริงครั้งนี้ เปรียบเสมือนการเปิดประตูให้ตำรวจรุ่นน้องที่ถูกกดทับมานานนับสิบปี ได้ออกมาสู่ความยุติธรรม และยืนยันว่าทุกอย่างจะเดินไปตามกระบวนการของกฎหมาย ใครผิด ใครถูก ต้องพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่ความรู้สึกหรืออคติส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง" รอง ผบช.ก.กล่าว
ทั้งนี้ก่อนการแถลงข่าว เจ้าหน้าที่ได้เปิดคลิปภาพและเสียง ไล่เรียงไทม์ไลน์พฤติการณ์ในคดี ซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่าง พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย ผู้กล่าวหา กับ นายสมบัติ ธรธรรม อนุกรรมการ ป.ป.ช. เนื้อหาการสนทนาพูดถึงน้ำหนักและจำนวนทองคำ การจัดหาทองที่ไม่สำเร็จ การส่งคืนทอง และความหวาดระแวงว่าลูกน้องอาจนำคลิปลับออกมาเปิดโปง โดยมีการเอ่ยชื่อ "บิ๊กโจ๊ก" อย่างชัดเจน พร้อมปรากฏข้อมูลแผนการใช้นอมินีกว้านซื้อทองคำรวมกว่า 2,000 บาท เพื่อนำมาใช้เป็นสินบน
รวมถึงมีการเปิดคลิปวิดีโอหลักฐาน เป็นภาพเหตุการณ์การส่งมอบทองคำ เริ่มตั้งแต่ภาพทองคำแท่งที่อยู่ภายในรถของ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ภาพการนำทองไปส่งมอบให้นายสุรสิทธิ์ที่รถประจำตำแหน่งของนายเอกวิทย์ และภาพรถคันดังกล่าวเคลื่อนออกจากจุดรับมอบ จากนั้นได้เปิดคลิปเสียงสนทนาระหว่าง พ.ต.อ.ภาคภูมิ กับผู้ต้องหารายอื่น ๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการรับสินบนทองคำและการพิจารณาคดีของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ในชั้นไต่สวนของ ป.ป.ช.