ตำรวจจราจรรวบคาด่านตรวจ ชายมีพิรุธขับรถยนต์พกปืน

MGR Online-ผกก.5 บก.จร.สั่งตั้งจุดตรวจหน้าศูนย์วัฒนธรรม พบชายขับรถยนต์มีพิรุธต้องสงสัย เรียกตรวจค้นพบปืนพร้อมกระสุน สารภาพรับจำนำจากเพื่อน
วันนี้ (3 ม.ค.) พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 บก.จร.สั่งการ พ.ต.ท.ธราธิป ดิษฐ์ศิริ รอง ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.ทศพร กลีบแก้ว รอง ผกก.5 บก.จร.และ พ.ต.ท.กาญจน์ เวฬุวรรณราช สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร.นำกำลังตำรวจงานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ ชป.7 กก.5 บก.จร.ตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ และป้องกันปราบปรามอาชญากรรม บริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ต่อมาเวลา 01.15 น. พบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เข้ามาในทางเดินรถจุดตรวจวัด
เมื่อมาถึงจุดตรวจผู้ขับขี่แสดงอาการมีพิรุธต้องสงสัย คล้ายพกพาสิ่งของผิดกฎหมาย จึงได้เรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบและขอตรวจค้น ปรากฏว่าพบอาวุธปืนยี่ห้อ NORINCO ขนาด 9 มม. ซองกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 1 อัน พร้อมกระสุน 6 นัด บรรจุอยู่ในแม็กกาซีน อยู่ภายในกระเป๋าหนังสีดำ ซุกซ่อนอยู่ที่บริเวณเบาะที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า และพบกระสุนปืนขนาด 9 มม. อีกจำนวน 5 นัด อยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังคนขับ
จากการสอบถามผู้ต้องหา รับสารภาพว่า ของกลางที่ตรวจพบเป็นของตนจริง ได้รับจำนำมาจากเพื่อน จึงแจ้งข้อกล่าวหา "มีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน, พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวและโดยไม่มีเหตุอันควร" จากนั้นควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่ง พนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง ดำเนินการตามกฎหมาย.