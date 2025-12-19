รวบหัวจ่ายกลางกรุงทั้งค้า-เสพเอง ยึดยาบ้า ไอซ์ และปืนอีก 1 กระบอก

ตำรวจ สน.ห้วยขวางจับหนุ่มหัวจ่ายวัย 32 ปี ทั้งค้าทั้งเสพเอง ยึดของกลางยาบ้า ไอซ์ และปืนอีก 1 กระบอก
วันนี้ (19 ธ.ค.) พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.ห้วยขวาง พ.ต.ท.ธเนศ ศรีจำปา รอง ผกก.สส.สน.ห้วยขวาง พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ไค่นุ่นสิงห์ สว.สส.สน.ห้วยขวาง สั่งการให้ชุดสืบสวน สน.ห้วยขวางเข้าจับกุมตัว นายวิชาญ ใยบัว หรือแซม อายุ 32 ปี ชาว จ.ชัยภูมิ พร้อมของกลางยาบ้า รวมกว่า 120 เม็ด ไอซ์จำนวนหนึ่ง และอาวุธปืน ชนิดลูกโม่ ขนาด .38 มม. สีเงิน จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน .38 จำนวน 6 นัด จับกุมได้ที่บริเวณกลางซอยรัชดาภิเษก 10 แยก 11-4 ต่อเนื่องกับห้องพักเลขที่ 115 ชั้น 1 อาคารพี เอส เอส อพาร์ทเมนต์ เลขที่ 250 ซอยรัชดาภิเษก 10 แยก 11-4 แขวงและเขตห้วยขวาง กทม.
สืบเนื่องจากได้มีสายลับแจ้งว่า มีชายไทย ทราบชื่อเล่นว่า “แซม” มีลักษณะ ร่างท้วม ผิวดำแดง ผมรองทรง พักอาศัยอยู่ภายในซอยรัชดาภิเษก 10 แยก 11-4 มักจะพกยาเสพติด จำนวนมาก อยู่บริเวณกลางซอยดังกล่าวเป็นประจำ เพื่อจำหน่ายให้กับคนทั่วไป กระทั่งชุดสืบสวนจึงนำกำลังไปซุ่มดู ก่อนเข้าจับกุมตัวไว้ได้พร้อมของกลางขณะตรวจค้นผู้ต้องหา กำยาเสพติดของกลางไว้ในมือซ้าย
จากการสอบสวน นายแซม ผู้ต้องหาให้การยอมรับว่า ยาเสพติดที่อยู่ภายในกำมือเป็นของตนเองจริง ซึ่งมีไว้เพื่อจำหน่ายให้กับคนทั่วไปที่ต้องการ และให้การยอมรับว่า ตนเป็นผู้เสพยาบ้าและไอซ์ด้วย พร้อมให้การยอมรับอีกว่า ยังคงมียาเสพติดยาบ้า อีกส่วนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักตน ที่ห้องเลขที่ 115 ชั้น 1 อาคารพี เอส เอส อพาร์ทเม้นต์ เลขที่ 250 ซอยรัชดาภิเษก 10 แยก 11-4 ก่อนเจ้าหน้าที่ติดตามไป ยึดของกลางอาวุธปืนและกระสุนได้เพิ่มเติม
เบื้องต้นแจ้งข้อหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและไอซ์ หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า และไอซ์ หรือเมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย นำตัวพร้อมด้วยของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง ดำเนินคดีต่อไป