รวบคารถ 2 หนุ่มพกปืนคนละกระบอก ยึดกระสุนได้อีก 22 นัด ยอมรับพกไว้ป้องกันตัว

ชุด MPB S.W.A.T สน.สายไหม จับ 2 หนุ่มคารถกระบะหลังออกอาการลุกลี้ลุกลน ค้นเจอปืนคนละกระบอก ยึดกระสุนอีก 22 นัด สารภาพพกเอาไว้ป้องกันตัว
วันนี้ (11 ธ.ค.) พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.ณธัชพงศ์ กิรัมย์ ผกก.สน.สายไหม พ.ต.ท.สัญชัย คีรีรัตน์ รอง ผกก.ป.สน.สายไหม พ.ต.ท.ไพศร อู่ข้าวอู่น้ำ สวป.สน.สายไหม ร.ต.อ.พงศ์พัฒน์ ภิรมย์ รอง สวป.สน.สายไหม เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.สายไหม ได้ร่วมกันจับกุม นายชยพัทธ์ อายุ 42 ปี(ผู้ขับขี่) พร้อมด้วยของกลาง อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ sig sauer รุ่น P365 สีดำ ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุน ขนาด 9 มม. จำนวน 6 นัด (บรรจุในซองกระสุนปืน) แม็กกาซีนบรรจุกระสุน จำนวน 1 อัน นายอัษฎายุธ อายุ 43 ปี พร้อมด้วยของกลาง อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ GLOCK รุ่น Glock21 สีดำ ขนาด .45 ACP จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุน ขนาด .45 ACP จำนวน 16 นัด (บรรจุในซองกระสุนปืน) แม็กกาซีนบรรจุกระสุน จำนวน 2 อัน จับกุมได้บริเวณถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 22.00 น.
ก่อนการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด MPB S.W.A.T ฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.สายไหม ได้ออกตรวจพื้นที่ จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ซึ่งขณะออกตรวจบริเวณถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. พบรถยนต์ลักษณะต้องสงสัยขับผ่านมา จึงติดตามเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจสอบโดยมีนายชยพัทธ์ฯ เป็นผู้ขับขี่ และนายอัษฎายุธฯ นั่งข้างคนขับ ผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (ใบ ป.4) ตรวจสอบชื่อในใบอนุญาตฯ ไม่ตรงกับบุคคลทั้งสอง สอบถามผู้ถูกจับแจ้งว่าอาวุธปืนไม่ได้นำติดตัวมาด้วย แต่ทั้งสองคนออกอาการลุกลี้ลุกลน มีพิรุธ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงทำการตรวจค้นโดยละเอียด จนพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของกลางของผู้ถูกจับทั้งสอง ซุกซ่อนอยู่ภายในช่องคอลโซลเกียร์ โดยมีการบบรรจุกระสุนปืนพร้อมใช้งาน โดยอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ sig sauer รุ่น P365 สีดำ ขนาด 9 มม. นายชยพัทธ์ฯ รับเป็นเจ้าของ ส่วนอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ GLOCK รุ่น Glock21 สีดำ ขนาด .45 ACP นายอัษฎายุธฯ รับเป็นเจ้าของ
สอบถามผู้ถูกจับทั้งสองรับว่าพวกตนซื้ออาวุธปืนต่อมา แต่ยังไม่ทำการโอนกรรมสิทธิ์การครอบครอง ซึ่งก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจค้น ทั้งสองได้เดินทางไปเที่ยวจังหวัดนครนายกและได้นำอาวุธปืนติดตัวไปด้วยเพื่อป้องกันตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการจับกุมผู้ถูกจับทั้งสองราย แจ้งข้อกล่าวหา ”มีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดไม่ได้รับอนุญาต (ปืนมีทะเบียนแต่เจ้าของไม่ใช่ผู้มีชื่อในทะเบียน) และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว โดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์“ นำตัวพร้อมของกลางจัดทำบันทึกจับกุมส่งพนักงานสอบสวน สน.สายไหม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป