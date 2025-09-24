ตำรวจดส.ทลายแก๊งค้าอาวุธ ยึดปืนพก-ปืนกล-ทอมมี่กัน กลางปั๊มบางบัวทอง เตรียมส่งขายตลาดมืด

ตำรวจ ดส. บช.น. รวบแก๊งค้าอาวุธปืนกลางปั๊มน้ำมันบางบัวทอง ยึดปืนพก-ปืนกล-ทอมมี่กัน กระสุนเพียบ เตรียมส่งขายตลาดมืด
วันนี้ (24 ก.ย.) เมื่อเวลา 16.45 น. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนโยบายของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.และ ข้อสั่งการของ พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส.บช.น., พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล, พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์, พ.ต.ท.มโรดม์ ขวัญเมือง รอง ผกก.ดส.บช.น. ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการที่ 4 นำโดย พ.ต.ท.รชต พุ่มพันธุ์ม่วง , พ.ต.ท.จักรี นารีผล สว.กก.ดส.บช.น. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติ 1 และ ชุดปฏิบัติ 4 กก.ดส.บช.น.
ได้ร่วมกันจับกุมนายวสันต์ พิกุลทอง อายุ 35 ปี นายกิตติพงษ์ ชุมแสง ณ อยุธยา และนายวายุ หลักศิลา อายุ 34 ปี พร้อมของกลาง (1.) ปืนพกขนาด 9 มม. ยี่ห้อ Kimber รุ่น Micro 9 Stainless Raptor สีเงิน เลขประจำปืน PB0248869 เลขทะเบียนปืน กท62204845 จำนวน 1 กระบอก พร้อมซองกระสุนจำนวน 2 ซอง แต่ละซองบรรจุด้วยเครื่องกระสุนขนาด 9 มม. 5 นัด รวมเครื่องกระสุน 10 นัด ทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าปืนสีดำพร้อมซองปืนวางอยู่ระหว่างที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า ในรถ ผู้ต้องหาที่ 1 (2.)ปืนเล็กยาวขนาด 7.62 ยี่ห้อ Norinco รุ่น Type 56 สีดำ จำนวน 1 กระบอก พร้อมซองกระสุนจำนวน 1 ซอง อยู่ในกล่องกระดาษ (3.)เครื่องกระสุนขนาด 7.62x39 จำนวน 18 นัด บรรจุอยู่ในกระปุกพลาสติก อยู่รวมกันกับกล่องบรรจุปืนเล็กยาวขนาด 7.62 อยู่ในกล่องกระดาษ (4.)ปืนกลมือ ขนาด .45 ยี่ห้อ Thompson รุ่น M1928 (Tommy gun) จำนวน 1 กระบอก พร้อมซองกระสุนจำนวน 2 ซอง ในถุงปุ๋ยสีขาว ที่ถูกห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำอีกชั้นหนึ่ง (5.)เครื่องกระสุนขนาด .45 จำนวน 25 นัด บรรจุอยู่ในกล่องกระสุนสีเขียวใส อยู่รวมกันกับปืนกลมือขนาด .45 ในถุงปุ๋ยสีขาว ที่ถูกห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำอีกชั้นหนึ่ง (6.)โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone 14 Pro Max สีดำ (7.)โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone 13 สีเขียว
ซึ่งได้กระทำความผิดฐาน (1.) ผู้ต้องหาทั้ง 3 รายพยายาม ค้า หรือจำหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน นอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 55 โดยไม่ได้รับอนุญาต (2.) ผู้ต้องหาที่ 2 มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและ , พาอาวุธปืนติดตัว ไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (3.) ผู้ต้องหาที่ 3 มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน นอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 55 โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีรายงานว่าอาวุธดังกล่าวเตรียมนำส่งขายให้กับผู้อื่นฯ
โดยจับกุมได้ภายในปั๊ม ปตท.นนทบุรี-สุพรรณบุรี กม.30 สาขา 1 ขาเข้า ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง และเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวต่อไป