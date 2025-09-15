โดนเองถึงกับร้อง!UKกล่าวหา'อีลอน มัสก์'ปลุกปั่น หลังยุผู้ชุมนุมนับแสน'เปลี่ยนรัฐบาล'

อีลอน มัสก์ ถูกกล่าวหาจากหลายฝ่ายในสหราชอาณาจักรว่า "ยุยงปลุกปั่น' หลังเขาเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงรัฐบาล ณ ที่ชุมนุมของฝ่ายขวาจัดที่นำโดยนักเคลื่อนไหว ทอมมี่ โรบินสัน เมื่อวันเสาร์(13ก.ย.) ที่ผ่านมา ที่มีผู้ประท้วงเข้าร่วมเดินขบวนมากกว่า 100,000 คน
เจ้าของแพลตฟอร์มเอ็กซ์เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมาย "Unite the Kingdom" ของโรบินสัน ในกรุงลอนดอน เมื่อวันเสาร์(13ก.ย.) ผ่านวิดีโอลิงค์ และแสดงความคิดเห็นต่างๆนานา ที่ต่อมาถูกประณามในวงกว้าง
มหาเศรษฐีเทคโนโลยีรายนี้อ้างว่า "การยุบสภาเป็นสิ่งจำเป็น" และบอกว่าการโยกย้ายถิ่นฐานมหาศาลที่ปราศจากการควบคุมกำลังเป็นตัวส่งเสริม "ทำลายล้างสหราชอาณาจักร" เขายังบอกกับฝูงชนด้วยว่า "ความรุนแรงกำลังคืบคลานเข้ามา" และ "คุณจะต้องเลือกว่าจะสู้ตอบโต้กลับหรือปล่อยให้ตัวตาย"
บิ๊กบอสของเทสลารายนี้เคยพยายามเข้ามายุ่งเกี่ยวในการเมืองของสหราชอาณาจักรมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเขาเริ่มทำสงครามน้ำลายกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรต่อ เรื่องอื้อฉาวแก๊งกรูมมิ่ง(เหตุการณ์ที่กลุ่มชาย ซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายปากีสถานในสหราชอาณาจักร ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศและข่มขืนเด็กหญิงจำนวนมาก)
นอกจากนี้แล้วเขายังวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายความปลอดภัยทางออนไลน์ของสหราชอาณาจักร โดยเรียกกฎหมายดังกล่าวว่าเป็นภัยคุกคามเสรีภาพการแสดงออก
มัสก์ บอกกับฝูงชนว่าเขาต้องการเห็นสหราชอาณาจักร ที่ประชาชน "ตื่นรู้และมองไปยังอนาคต" พร้อมระบุ "เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึน เราจำเป็นต้องปฏิวัติเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และมันไม่ใช่กระบวนการตามปกติทั่วไป อะไรทำนองนั้น มีความจำเป็นจริงๆสำหรับทุกคนที่จะหาคนมาทำรับหน้าที่กำกับดูแลและปฏิรูปรัฐบาล ทำให้แน่ใจว่ามันเป็นรัฐบาลเพื่อประชาชน โดยประชาชน"
"คุณไม่อาจรอไปอีก 4 ปี หรือศึกเลือกตั้งครั้งถัดไป มันนานเกินไป" มุสก์กล่าว "บางอย่างจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ จำเป็นต้องมีการยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่" มัสก์ระบุ
ตำรวจประเมินว่ามีผู้คนราวๆ 100,000 แสนคน รวมตัวกันบนถนนไวท์ฮอลล์ในลอนดอน เพื่อร่วมชุมนุม "Unite the Kingdom"
ระหว่างการสัมภาษณ์โดยโรบินสัน ทาง มัสก์ ยังเรียกพวกการเมืองฝ่ายซ้ายว่าเป็น "พรรคฆาตกร" อ้างถึงการเสียชีวิตของชาร์ลี เคิร์ค พันธมิตรของทรัมป์และผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรเยาวชนฝ่ายขวา Turning Point USA ที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อช่วงกลางสัปดาห์
ความเห็นต่างๆของมัสก์ เรียกเสียงประณามจาก เบรนแดน ค็อกซ์ สามีของส.ส.โจ ค็อกซ์ ผู้ล่วงลับ ที่เสียชีวิตในปี 2016 จากฝีมือของ โธมัส เมียร์ ผู้มีแนวคิดขวาจัด ซึ่งตะโกน "สหราชอาณาจักรต้องมาก่อน" ระหว่างลงมือโจมตี
"นี่คือการยั่วยุความรุนแรงโดยอีลอน มัสก์" ค็อกซ์ ระบุ "เขาไม่ได้ปิดบังอะไร มันเป็นสิ่งที่เราได้ยินบ่อยครั้ง มันเป็นการยั่วยุแบบตรงๆและอย่างโจ่งแจ้ง" ขณะที่ เอ็ด เดวีย์ ผู้นำพรรค LibDem โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า "ประชาธิปไตยของเรานั้นเป็นสิ่งล้ำค่าอย่างมาก ไม่ใช่ของเล่นสำหรับพวกมหาเศรษฐีเทคโนโลยีต่างชาติ อีลอน มัสก์ ไม่ได้แคร์อะไรเกี่ยวกับประชาชนชาวสหราชอาณาจักรหรือสิทธิของเรา เขาแคร์แต่กับตัวเองและอีโก้ของเขาเอง"
เมห์ดี ฮาซาน นักวารสารศาสตร์ กล่าวว่า "มันน่าอดสูอย่างแท้จริงที่ได้เห็นมัสก์ทำเช่นนี้ ถ้าคุณเคยสงสัยว่าเขามีความขวาจัดมากแค่ไหน ที่เขาเป็นนั้นเกินขอบเขตที่จะยอมรับได้ นักการเมืองประชาธิปไตยทุกคนในสหรัฐฯควรออกมาประณามสิ่งนี้ และถอนสิทธิการเข้าถึงรัฐบาลและสัญญาต่างๆของเขาทั้งหมด การอวยพร ทอมมี โรบินสัน เช่นนี้ เป็นสิ่งที่ไม่อาจให้อภัยได้"
ส่วน ปีเตอร์ ไคล์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจ ตอบคำถามผู้สื่อข่าว เมื่อถูกถามว่าความเห็นของมัสก์ นั้นเป็นการยั่วยุความรุนแรงหรือไม่ "ผมคิดว่ามันเป็นความเห็นที่ไม่อาจเข้าใจได้ และไม่เหมาะสมโดยสิ้นเชิง" เขาบอกกับบีบีซี
(ที่มา:เดอะเนชันแนล)