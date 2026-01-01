2 สาวขับเก๋งใช้แอปนำทางกลับจากฉลองปีใหม่ พุ่งเสยท้าย จยย.หนุ่ม นศ.ปี 1 กระเด็นตกบ่อน้ำดับ

2 สาวขับเก๋งเปิดแอปนำทางกลับจากงานฉลองปีใหม่ แหกโค้งชนท้าย จยย.นักศึกษาชายชั้นปี 1 ร่างกระเด็นตกบ่อน้ำ ใกล้วัดบางบัวเสียชีวิต
วันนี้ (1 ม.ค.) เมื่อเวลา 05.00 น. ร.ต.อ.นภนต์ ทองรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สน.บางเขน รับแจ้งเหตุรถยนต์พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ บริเวณถนนพลาสิน (เลียบคลองบางบัว) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่จราจร สน.บางเขน และอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 2 เลนช่วงทางโค้ง ใกล้วัดบางบัว บริเวณบ่อน้ำเลี้ยงปลา พบรถยนต์ โตโยต้า วีออส สีดำ ทะเบียน ขค 8054 เชียงราย สภาพหน้ารถพังยับเยิน และรถจักรยานยนต์ เวปป้า สีเทา ทะเบียน 3 ขฬ 3892 กทม.สภาพท้ายรถพังยับ ใกล้กันพบร่างขับขี่รถจยย.ทราบชื่อนายปติเทพ นาคบรรพตกุล อายุ 19 ปี นักศึกษาชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง ย่านบางบัว สภาพสวมเสื้อแจ็คเก็ต แขนยาวสีดำ นุ่งกางเกงยีนส์ ขาสั้น จมบ่อน้ำเสียชีวิตอยู่
นอกจากนี้ยังพบหญิงสาว 2 ราย ซึ่งมากับรถยนต์คู่กรณี สภาพเสื้อผ้าเปี๊ยกได้รับบาดเจ็บจมบ่อน้ำเช่นกัน เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตร ทราบชื่อ น.ส.มาลี ก๊อคือ อายุ 28 ปี และ น.ส.สุคนธา บุญเรือง อายุ 30 ปี
สอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า เห็นรถยนต์สีดำ ขับขี่ด้วยความเร็ว เมื่อมาถึงช่วงทางโค้ง ได้ขังพุ่งเสยชนท้ายรถจักรยานยนต์เต็มแรง ก่อนที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์พุ่งเหินตกจมบ่อน้ำทั้ง 2 คัน
จากการสอบสวน น.ส.มาลี คนขับรถยนต์คู่กรณี ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุได้ไปสังสรรค์ฉลองเทศกาลปีใหม่ ที่สถานบันเทิงย่านวังหิน เมื่อออกจากร้านจึงขับรถกลับที่พักย่า นรามอินทรา โดยใช้ระบบนำทาง (Google Maps) ระบุเส้นทางถนนพลาสิน (เลียบคลองบางบัว) ขณะขับด้วยความเร็วปกติ มาถึงช่วงทางโค้ง ตนรู้สึกว่ารถยนต์ไปกระแทกอะไรเต็มแรง ก่อนที่รถจะพุ่งเหินตกจมบ่อน้ำ ซึ่งตนไม่ชินทางถนน และมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์จริงๆ จากนั้นตนและเพื่อนสาวที่มาด้วยกันจึงรีบทุบกระจกรถแตก เพื่อเอาตัวรอดออกจากรถ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมหญิงคนขับรถยนต์คู่กรณี พร้อมทั้งตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินตามขั้นตอนกฎหมาย ส่วนผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งชันสูตรศพที่นิติเวช รพ.ภูมิพลฯ ก่อนแจ้งให้ญาติรับผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาต่อไป