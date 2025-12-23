กระบะตู้ทึบขนไม้เถื่อนหนีจุดตรวจ ตร.-ทหาร แหกโค้งชนบ้านเสียหายยับ โชคดีไม่มีใครอยู่

เชียงราย – เผยนาทีระทึก..กระบะตู้ทึบขนไม้เถื่อนเกือบเต็มตู้ หนีจุดตรวจตำรวจ-ทหารชายแดนเชียงของกลางดึก รถแหกโค้งพุ่งทะลุรั้วชนบ้านเสียหายยับ โชคดีเจ้าของบ้านไม่อยู่ ก่อนทิ้งรถแผ่นแน่บ จนท.ค้นเจอบัตรประชาชนระบุชื่อสกุลเป็นคนหางดง เชียงใหม่-รถเป็นของคนแม่จัน
วันนี้ (23 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้ตรวจยึดของกลางเป็นไม้ประดู่แปรรูปซึ่งเป็นไม้หวงห้าม จำนวน 26 แผ่น , รถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนซ์เงิน ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ซึ่งติดตั้งตู้ทึบบรรทุกสินค้าจำนวน 1 คัน ที่พยายามหลบหนีชุด ป.สภ.เชียงของ และเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ทพ.3103 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ที่ร่วมตั้งจุดตรวจบนถนนบ้านท่าเจริญ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อเที่ยงคืนเศษที่ผ่านมา
เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นหลังรถยนต์กระบะตู้ทึบคันดังกล่าวขับมาตามถนนสายเชียงของ-เทิง มุ่งหน้าจะไปทางชายแดนไทย-สปป.ลาว ติดแม่น้ำโขง แต่ก่อนจะถึงจุดที่เจ้าหน้าที่ตรวจตรารถคันดังกล่าวได้เลี้ยวหลบข้ามไปทางถนนสายเชียงของ-เวียงแก่น อย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่เห็นว่ามีพิรุธจึงได้นำรถออกไล้ติดตามไป เมื่อรถยนต์กระบะตู้ทึบขับหนีไปถึงพื้นที่หมู่บ้านปากอิง หมู่ 2 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ รถแหกโค้งพุ่งทะลุรั้วก่อนชนเข้าไปผนังคอนกรีตบ้านหลังหนึ่งอย่างรุนแรง จนทำให้ผนังคอนกรีตแตกร้าวและประตูไม้หลุดออกมา โชคดีช่วงเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ในบ้านเพระเจ้าของเดินทางไปธุระต่างจังหวัด
ส่วนรถยนต์คันดังกล่าวได้รับความเสียหายที่ด้านหน้าอย่างหนักไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ แต่คนในรถซึ่งมีอยู่จำนวน 2 คน ได้เปิดประตูรถแล้ววิ่งหลบหนีไปกับความมืด โดยทิ้งกระเป๋าเงินภายในมีบัตรประจำตัวประชาชนระบุเป็นชาว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ส่วนรถเป็นของชาว อ.แม่จัน จ.เชียงราย
จากการตรวจสอบในรถพบไม้ประดู่ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามถูกแปรรูปเป็นแผ่นๆ จำนวน 26 แผ่นดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแจ้งหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.4 (หาดไคร้) และ ร.ต.อ.เฉลิมชน วงศ์สกุลจิตร รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เชียงของ เพื่อดำเนินการติดตามจับกุมคนที่หลบหนีและนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.