ป.จับหนุ่มแสบห่มจีวรสวมรอยเจ้าอาวาสขอเปิด บช.ธนาคาร ก่อนลอบโอนเงินกว่า 1.8 ล้าน

กองปราบบุกรวบหนุ่มแสบ โกนหัว โกนคิ้วห่มจีวรปลอมใบสุทธิสวมรอยเจ้าอาวาสวัดดังนครปฐม-สุพรรณบุรี ขอเปิดบัญชีธนาคารใหม่ อ้างเล่มเก่าหาย ก่อนลอบโอนเงินเกลี้ยง รวมความเสียหายกว่า 1.8 ล้านบาท
วันนี้ ( 27 ธ.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.กิติบดินทร์ กิมเซียะ,พ.ต.ต.ชนกันต์ บุรผากา สว.กก.5 บก.ป. ร.ต.อ.ธนโชติ ภุชชงค์, ร.ต.อ.นิติธร ประชันกาญจนา และ ร.ต.ท.เรวัต ห้วยหงษ์ทอง รอง สว.กก.5 บก.ป.นำกำลังจับกุม นายมานพ (สงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1472/2562 ลงวันที่ 24 ก.ย.62 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม, ร่วมกันลักทรัพย์ ,ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและ ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” ได้ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ป. ได้รับแจ้งจากธนาคารแห่งหนึ่งว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพวางแผนจ้างวานนายมานพ ผู้ต้องหา โกนหัว โกนคิ้วนุ่งห่มจีวรปลอมเป็นเจ้าอาวาสใน จ.นครปฐม และ สุพรรณบุรี โดยเลือกเจ้าอาวาสที่มีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้าน จากนั้นได้พาไปถ่ายรูปเพื่อนำไปใช้จัดทำ “หนังสือสุทธิพระปลอม” แล้วนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปยื่นขอเปิดบัญชีเล่มใหม่กับทางธนาคาร โดยอ้างว่าสมุดธนาคารเล่มเก่าหาย จนเจ้าหน้าที่หลงเชื่ออนุมัติให้เปิดบัญชี เมื่อได้บัญชีใหม่แล้วกลุ่มคนร้ายได้รีบโอนเงินจากบัญชีเดิม ที่มีอยู่จริงของพระเถระรูปนั้นเข้ามายังบัญชีที่ นายมานพ สวมรอยเพิ่งเปิดใหม่ แล้วรีบดำเนินการถอนเงินสดออกจากระบบทันทีจนเกลี้ยงบัญชี รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1.8 ล้านบาท
สอบสวน นายมานพ รับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้ตนทำอาชีพขายเครื่องกรองน้ำ ช่วงนั้นขายไม่ค่อยดี ไม่มีเงินใช้จ่าย ประกอบกับมีผู้ร่วมขบวนการอีก 2 รายมาชักชวนให้ปลอมเป็นพระไปเปิดบัญชีธนาคาร โดยได้รับค่าจ้าง 20,000 บาท ก่อนจะหลบหนีไปซ่อนตัวทำงานรับจ้างนานกว่า 10 ปี จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบตามจับกุมได้ดังกล่าว จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป