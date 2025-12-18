กองปราบจับสาว บช.ม้า ตุ๋นลงทุนหุ้นทิพย์ สูญเงินกว่า 3 ล้าน

ตำรวจกองปราบรวบสาวแสบ เปิดบัญชีม้าขายแก๊งสแกมเมอร์แอบอ้างเซียนหุ้นชื่อดัง ก่อนหลอกเหยื่อลงทุนหุ้นปลอมจนสูญเงินกว่า 3 ล้านบาท
วันนี้ ( 18 ธ.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ท.ไพรวรรณ ตั้นหลก สว.กก.2 บก.ป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าม่วง นำกำลังจับกุม น.ส.ปรีญารัตน์ อายุ 26 ปีตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 691/2568 ลงวันที่ 9 ธ.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน,นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปใช้ในการกระทำผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ ” ได้ในการเคหะ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากผู้เสียหาย ได้พบเห็นบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ "ทิวา" แสดงตนเป็นบุคคลมีชื่อเสียงด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการโพสต์ให้ความรู้และแนวทางการซื้อขายหุ้นเพื่อสร้างผลกำไร ผู้เสียหายเกิดความสนใจ เข้าไปติดตามและอ่านข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหุ้น จากนั้นบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าวได้ชักชวนให้ผู้เสียหายเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์ โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการลงทุนหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้เสียหายเกิดความเชื่อถือ
ต่อมาได้แนะนำให้ผู้เสียหายรู้จักกับบัญชีไลน์ชื่อ "เดียร์"โดยอ้างว่าเป็นเลขาส่วนตัวและเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้เสียหายได้นำหมายเลขดังกล่าวไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. พบว่ามีรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตจริง ทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
จากนั้น "เดียร์" ได้ชักชวนให้ผู้เสียหายลงทุนในช่วงต้นเดือน ส.ค.67 โดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูง พร้อมแนะนำให้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีไลน์ที่อ้างว่าเป็นทางการชื่อ “Macquarie” ผู้เสียหายได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แอดมินแนะนำจนเสร็จสิ้น และได้รับแจ้งว่าสามารถทำการซื้อขายได้ โดยแอดมินไลน์ “Macquarie” จะเป็นผู้แจ้งให้ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารต่าง ๆ ที่กำหนด เพื่อใช้ในการซื้อขายหุ้น โดยอ้างว่าเป็นขั้นตอนปกติของการลงทุน
ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ไปยังบัญชีธนาคารของบริษัทจำนวน 3 บริษัท รวมเป็นเงิน 3,680,000 บาท ซึ่งในระหว่างการลงทุน ระบบในแพลตฟอร์มไลน์ “Macquarie” แสดงผลลักษณะคล้ายกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการแสดงราคาหุ้น ยอดเงินลงทุน และผลกำไร ทำให้ผู้เสียหายเชื่อว่าเป็นการซื้อขายจริง อีกทั้งผู้เสียหายได้ทดลองถอนเงินออกมาได้ 2 ครั้ง และได้รับเงินคืนจริง ยิ่งทำให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น
ต่อมา ระบบแสดงผลว่าผู้เสียหายมีกำไรสะสมสูงกว่า 20 ล้านบาท และแอดมินได้ชักชวนให้ขยับไปลงทุนในระดับที่สูงขึ้น (Class B) จนกระทั่งเมื่อผู้เสียหายประสงค์จะถอนเงินจำนวนมาก กลับถูกอ้างว่าบัญชีอยู่ระหว่างการทำ “ลีเวอเรจมาร์จิ้น” ไม่สามารถถอนเงินได้ หลังจากนั้น แอดมินทุกบัญชีได้แจ้งให้ผู้เสียหายชำระเงินเพิ่มเติมประมาณร้อยละ 10 ของกำไร อ้างว่าเป็นค่าดำเนินการ หากไม่ชำระจะไม่สามารถถอนเงินได้
เมื่อผู้เสียหายไม่สามารถหาเงินจำนวนดังกล่าวได้ จึงได้เสนอให้หักจากยอดเงินในระบบหรือผ่อนชำระ แต่ถูกปฏิเสธ และกลุ่มแอดมินเริ่มขาดการติดต่อ ผู้เสียหายเชื่อว่าถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวง จึงเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิด กระทั่งศาลได้ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องไว้ ก่อนจับกุม น.ส.ปรีญารัตน์ ผู้ต้องหารายนี้ได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การว่า เมื่อปี 67 ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน 6 บัญชี จากนั้นได้เดินทางไปยังเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา และได้นำบัญชีธนาคารดังกล่าวไปมอบให้กับขบวนการสแกมเมอร์ โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท ทั้งนี้ไม่ทราบมาก่อนว่าบัญชีธนาคารของตนจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิด หรือใช้หลอกลวงประชาชน
นอกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติพบว่า น.ส.ปรีญารัตน์ เคยถูกจับกุมในคดีลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วในท้องที่ สน.บึงกุ่ม และยังมีคดีที่รอดำเนินการอยู่อีกหลายท้องที่ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป