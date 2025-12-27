คุมส่งศาล “พล.ท.-ร.อ.” ขืนใจ “ร.ท.” ถ่ายคลิปขู่แบล็กเมล์ ค้านประกันตัว

ตำรวจคุมตัว “พล.ท.-ร.อ.” ก่อเหตุขืนใจ “ร.ท.” ถ่ายคลิปขู่แบล็กเมล์ ส่งศาลตลิ่งชัน หลังเข้ามอบตัวและจับกุมได้ที่บ้านพัก ย่านนทบุรี พร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัว ศาลไม่ให้ประกัน ส่งตัวเข้าเรือนจำ
จากกรณีทหารหญิงยศ “ร.ท.” วัย 29 ปี สังกัดกรมทหารแห่งหนึ่ง ร้องขอความช่วยเหลือจาก นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ให้ช่วยเหลือด้านกฎหมาย หลังถูกนายทหารนอกราชการยศ “พลโท” ข่มขืนถ่ายคลิปข่มขู่ ตอนปี 63 สมัยยังเป็นนักศึกษาชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ครอบครัวฐานะยากจนต้องเลี้ยงดูย่า จึงต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย โดยมีลูกน้อง นายทหารยศ “ร้อยเอก” ร่วมก่อเหตุด้วยนั้น ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (27 ธ.ค.) นางปวีณา หงสกุล ประธาน มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เปิดเผยว่า ได้รับการติดต่อจาก พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. ว่า ให้ ร.ท.หญิง ผู้เสียหายไปดำเนินการคัดค้านการประกันตัวต่อศาลด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ออกหมายจับ พล.ท. และ ร.อ. ในข้อหา ร่วมกันกระทำชำเราฯ ร่วมกันทำร้ายร่างกาย ร่วมกันข่มขืนไม่ให้กระทำการใด และร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยว
นางปวีณา กล่าวอีกว่า กระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมา หลังหมายจับออก ได้รับแจ้งว่า พล.ท. นายดังกล่าวได้เข้ามอบตัวที่ บก.สส.บช.น. ตั้งแต่เมื่อคืน และตำรวจยังได้เข้าจับกุมตัว ร.อ. ได้ที่บ้านพักย่านนนทบุรี คุมตัวส่งศาลตลิ่งชันในเช้านี้ พร้อมตำรวจได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวต่อศาลแล้ว เนื่องจากเป็นคดีที่อุกอาจและมีอัตราโทษสูง โดยมีผู้เสียหายเดินทางมาศาลด้วย
ทั้งนี้ศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขัง โดยไม่ให้ประกันตัว
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงคุมตัวผู้ต้องหาส่งเรือนจำตามระเบียบ