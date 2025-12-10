“วันวิชิต” ชี้ นายกฯ ฉับไว ตัดสินใจเด็ดขาด ไฟเขียวกองทัพ ลุยชายแดนไทย-กัมพูชา ชูเอกภาพ รัฐบาล-ฝ่ายความมั่นคง กุญแจ จบศึกยืดเยื้อ

วันนี้(10 ธ.ค.)ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต ให้ความเห็นต่อสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา โดยระบุว่า จุดที่น่าชื่นชมและเห็นได้อย่างชัดเจน คือการที่นายกรัฐมนตรี มอบอำนาจและไฟเขียว
ให้ฝ่ายทหารตัดสินใจและดำเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่ใช่การลอยตัวทางการเมือง หรือการโหนกระแสชาตินิยมแบบฉาบฉวย หากแต่เป็น การใช้ความเป็นผู้นำที่เลือกเล่นไพ่ในเวลาที่ถูกต้อง ทั้งจังหวะ การตัดสินใจ และการส่งสัญญาณความมั่นใจกับกองทัพ เมื่อให้สถานะไฟเขียวกับกองทัพ ก็เท่ากับต้องรับผิดชอบร่วมกันบนความเสี่ยงเดียวกัน นับว่าเป็นพวกเดียวกัน
นักวิชาการระบุ พร้อมชี้ว่าปัจจัยสำคัญคือ เอกภาพของรัฐบาลและกองทัพ ซึ่งขณะนี้เคลื่อนไหวเป็นเนื้อเดียวกัน การสนับสนุนเช่นนี้ ทำให้การดึงกำลัง ทิศทางปฏิบัติ และการตอบโต้มีเอกภาพกว่าในอดีต
สำหรับปฏิบัติการทางการเมืองของฝ่ายกัมพูชา ที่ปล่อยคลิปลับและภาพถ่าย เพื่อสร้างนัยยะว่า นายกรัฐมนตรีไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ว่าฯ จังหวัดไพลิน ผศ.ดร.วันวิชิตมองว่า เป็นยุทธวิธีแบบ แบล็กเมล์ตามถนัดของผู้นำเขมร ที่หวังจะสั่นคลอนความเชื่อมั่นภายในไทย แต่กลับ ไม่ได้ทำให้สังคมไทยที่มีวุฒิภาวะสะเทือน เพราะสิ่งที่สาธารณชนเห็นอยู่ตรงหน้า คือการลงมือทำของผู้นำไทย กับการสนับสนุนยุทธการของกองทัพ หากผู้นำไทย ยึดสัมพันธ์ส่วนตัว ปฏิบัติการต่างๆ จะไม่คล่องตัว และรวดเร็วขนาดนี้ ความพยายามทำลายความสามัคคีในประเทศไทยกลายเป็น ไพ่ที่ใช้ไม่ได้ผล
“ไฟเขียวจากฝ่ายการเมืองมีผลต่อกำลังใจและความมั่นใจของกองทัพอย่างมาก แม้กองทัพมีอำนาจมหาศาลอยู่แล้วตามโครงสร้าง แต่ในภาวะวิกฤต การได้รับการสนับสนุนชัดเจนจากผู้นำรัฐบาล ทำให้กำลังพลรู้ว่ามีที่พิงหลัง และย่อมดำเนินยุทธการได้เต็มกำลัง”