ศาลอนุญาตฝากขัง "กาน เวลไฟร์"ยิงบนทางด่วนศรีรัช

ศาลอาญาอนุญาตฝากขัง "กาน เวลไฟร์"เสพยา-ก่อเหตุยิงบนทางด่วนศรีรัช เสียชีวิต 1 ราย หลังหนีไปกบดานที่เกาะช้าง จ.ตราด ด้านแม่ไม่ยื่นประกัน ขณะที่ผู้ต้องหายื่นคำร้องเอง แต่ศาลไม่อนุญาตให้ประกัน
วันนี้ 26 ธ.ค. 2568 พนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นได้ควบคุมตัวนายสงกรานต์ พานภู่ หรือ กาน เวลไฟร์ ชาวจ.ขลบุรี อายุ 37 ปี ผู้ต้องหายิงคนตายบนทางด่วนพิเศษศรีรัช มายื่นคำร้องขอฝากขังครั้งแรกต่อศาลอาญา
คำร้องฝากขังระบุว่า เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.ท.เกรียงไกร บุตรมาลา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.สส.บช.น.จับกุมนายสงกรานต์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่7494/2568 ลงวันที่ 24 ธ.ค.2568 ขณะหลบหนีไปกบดานที่เกาะช้าง จ.ตราด
พร้อมของกลาง อาวุธปืนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 ม.ม. จำนวน 1 กระบอก ราคา 55,000 บาท แม็กกาซีนบรรจุกระสุน จำนวน 1 อัน ราคา 3,000 บาท และ เครื่องกระสุนปืน ขนาด 9 มม. จำนวน 40 นัด ราคา 12,000 บาท
โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน "ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา,พยายามฆ่า,มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนติดตัวไปไม่เมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและไม่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์, ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมชน,ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ถูกต้องตามกฎกฎหมายและเสพยาเสพติดให้ไทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามึน) โดยผิดกฎหมาย""
พฤติการณ์ระบุว่า เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2568 เวลาประมาณ 04.40 น. พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนยิงมีผู้เสียชีวิตบริเวณทางด่วนพิเศษศรีรัช แชวงวงศ์สว่าง เขตบางชื่อ กทม. เมื่อไปตรวจที่เกิดเหตุพบรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลติส สีขาว คันหมายเลขทะเบียน กฉ-9303 สระแก้ว จอดอยู่บริเวณซ่องซ้ายสุดริมทางพิเศษเชิงสะพาน ห่างจากด่านเก็บเงินประชาชื่น ขาเข้า 3-400 เมตร ซึ่งภายในรถพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อภายหลังนายอนุวรรตน์ ญาตินิยม นั่งอยู่บริเวณเบาะผู้ชับขี่มีบาดแผลรอยกระสุนที่ลำคอถูกยิงจำนวน 1 นัด แชนขวา 1 นัด รวม 3 จุด จากนั้นจึงได้แจ้งแพทย์นิติเวชโรงพยบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและฝ้ายสืบสวนทำการ
รวบรวมหลักฐานพิสูจน์ตัวบุคคลต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนตรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุพบว่าเวลาประมาณ 04.11 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2568 พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นเวลไฟร์ สีขาว คันหมายเลขทะเบียน 2 กผ 7778 กทม.ขับวนชะลอประกบด้านขวาของรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลติส สีขาว อยู่ครู่หนึ่งแล้วได้เร่งความเร็วหนีไป ส่วนรถยนต์โตโย่ต้าของผู้ตายได้เสียหลักและกระแทกที่กั้นขอบทางด้านซ้ายของถนนการทางพิเศษจนรถไปหยุดอยู่ตรงจุดที่พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งเหตุ หลังจากทำการสืบสวนรวบรวบรวมพยานหลักฐานแล้วทำให้ทราบว่าผู้ชับชื่รถยนต์ยี่ห้อโตโตโยต้า รุ่นเวลไฟร์ สีขาว คันคันดังกล่าวคือนายสงกรานต์ พานภู่ และเป็นผู้ก่อเหตุยิงนายอนุวรรตน์ ญาตินิยม จนเสียชีวิต โดยหลังจากก่อเหตุ
ผู้ต้องหาได้ขับรถหลบหนีไปยังบริเวณภายในชอยพหลโยธิน 2 และได้ทำการนำแผ่นป้ายทะเบียนปลอมมาปิดทับแผ่นป้ายทะเบียนเดิมเพื่ออำพรางแผ่นป้ายทะเบียนจริงที่ปรากฎขณะเกิดเหตุ
ต่อมาพนักงานสอบสวนสนจึงได้นำพยานหลักฐาน ขอศาลอาญาออกหมายจับกระทั่ง นายสงกรานต์ ผู้ต้องหาได้ที่บริเวณท่าเรือสะพานคึกฤทธิ์ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะข้าง จ.ตราด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 18.20 น. และพนักงานสอบสวนได้สังเกตพบผู้ต้องหามีลักษณะใช้สารเสพดิดจึงได้ส่งปัสสาวะของผู้ต้องหาไปทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลบางกรวย ผลการตรวจพบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะของผู้ต้องหาด้วย
ท้ายคำร้องยังระบุว่า เนื่องจากพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาจะครบกำหนด 48 ชั่วโมง จึงขออำนาจศาลฝากขังมีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.2568-วันที่ 6 ม.ค.2569 และขอคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง พนักงานสอบสวนจึงไม่อาจพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนได้
ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขัง
มีรายงานว่าแม้มารดาผู้ต้องหาไม่ได้ยื่นประกัน ปรากฎว่านายสงกรานต์ผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องด้วยตนเอง แต่ศาลพิจารณาแล้วไม่อนุญาต
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงนำตัวนายสงกรานต์
ผู้ต้องหาไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร