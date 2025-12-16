แสนสิริ x SCB จัดแคมเปญ ‘อลังเซลส่งท้ายปี’ มอบของขวัญพิเศษ ลดสูงสุด 10 ลบ. ผ่อนล้านละ 2,500 บาท ภายใน 30 ธ.ค. นี้

แสนสิริผนึกกำลังกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สร้างปรากฏการณ์แห่งปีด้วยแคมเปญ "แสนสิริ อลังเซล" ลดใหญ่ ตัวจริง! ส่งท้ายปี 2568 ด้วยข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คุณต้องคว้าไว้! ข้อเสนอดีที่สุดแห่งปี หมดเขต 30 ธันวาคม 2568 นี้เท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็น ลดสูงสุด 10 ล้านบาท* สำหรับบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และทาวน์โฮม รวมกว่า 109 โครงการ ราคาเริ่มต้นเพียง 8.9 แสน* – 29.9 ล้านบาท* (ราคาพิเศษทุกยูนิต) ดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนต่ำเริ่มต้นเพียง ล้านละ 2,500 บาท*
โครงการไฮไลต์ ยูนิตพิเศษ ลดแรงกว่าเดิม!
เศรษฐสิริ งามวงศ์วาน บ้านเดี่ยว ใกล้จุดขึ้น - ลงทางด่วนศรีรัช เพียง 2 นาที ลดสูงสุด 6 ล้านบาท* ราคาพิเศษ 12 ล้านบาท* จองภายใน 21 ธ.ค. 68 รับทองเพิ่ม 10 บาท*
สราญสิริ แกรนเด พุทธมณฑล สาย 3 บ้านเดี่ยว 100 ตร.ว. 5 นาทีจาก ถ.บรมราชชนนี ลดสูงสุด 4 ล้านบาท* ราคาพิเศษ 12.9 ล้านบาท* จองภายใน 30 ธ.ค. 68 เท่านั้น
อณาสิริ รังสิต – คลอง 3 บ้านเดี่ยว และบ้านแฝดฟังก์ชันครบ เชื่อมต่อวิภาวดี รังสิต ใกล้ทางด่วน ลดสูงสุด 1 ล้านบาท* ราคาพิเศษ 4.19 ล้านบาท* จองภายใน 30 ธ.ค. 68 เท่านั้น
อณาสิริ ศรีนครินทร์ - แพรกษา ทาวน์โฮม และบ้านแฝด ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียว ลดสูงสุด 3 แสนบาท* ราคาพิเศษ 2.89 ล้านบาท* จองภายใน 21 ธ.ค. 68 รับทองเพิ่ม 1 บาท*
THE LINE Vibe โครงการพร้อมอยู่ใกล้ เซ็นทรัลลาดพร้าว เชื่อมกับบีทีเอส ลดสูงสุด 2 ล้านบาท* พิเศษ 6.99 ล้านบาท* จองภายใน 30 ธ.ค. 68 รับทองเพิ่ม 2 บาท*
XT Phayathai โครงการคอนโดใกล้จุฬา รามาฯ ใกล้ BTS พญาไท ลดสูงสุด 1 ล้านบาท* พิเศษ 4.99 ล้านบาท* จองภายใน 30 ธ.ค. 68 รับทองเพิ่ม 1 บาท*
dcondo vale Sriracha คอนโดพร้อมอยู่ ติดม.เกษตรฯ ศรีราชา* ลดสูงสุด 7 แสนบาท* พิเศษ 1.45 ล้านบาท*
CANVAS Cherngtalay คอนโดพร้อมอยู่ ใกล้หาดบางเทา 2.3 กม. ลดสูงสุด 6 แสนบาท* พิเศษ 8.9 ล้านบาท*
valles HAUS คอนโดปลอดฝุ่น เลี้ยงสัตว์ได้ ใกล้ BTS อ่อนนุช ลดสูงสุด 5 แสนบาท* พิเศษ 4.69 ล้านบาท*
การร่วมมือครั้งสำคัญนี้เป็นการตอกย้ำความตั้งใจของแสนสิริและ SCB ในการมอบทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยคุณภาพในช่วงปลายปี เพื่อสร้างบรรยากาศที่คึกคักให้กับตลาดอสังหาฯ และทำให้การเป็นเจ้าของบ้านใหม่ต้อนรับปีใหม่เป็นจริงได้ และแคมเปญนี้คือก้าวแรกที่คุ้มค่าที่สุดสู่บ้านในฝันของคุณ! ลงทะเบียนได้ที่ https://siri.ly/pvZYx7C
หมายเหตุ:
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ และธนาคารกำหนด รู้ก่อนกู้ กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว