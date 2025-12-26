ปคม.รวบหนุ่มเมืองผู้ดีจับเมียกรอกยานับร้อยเม็ด - ทำร้ายทุบตี หนีกบดานไทย

ตำรวจ ปคม.ตามรวบหนุ่มอังกฤษ ก่อคดีจับภรรยากรอกยานับร้อยเม็ด - ทุบตีทำร้ายร่างกาย ก่อนหนีกบดานในไทย
วันนี้ ( 26 ธ.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ศิรเมศร์ เมธีธนวิจิตร์ ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ท.ประเวศน์ แสงพรหม สว.กก.3 บก.ปคม. จับกุม นายนิโคลัส อายุ 26 ปี สัญชาติอังกฤษ ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1405/2568 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2568 ข้อหา “กระทําพฤติกรรมควบคุมหรือบังคับขู่เข็ญบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดฯ ฐานการใช้สารพิษหรือวัตถุอันตรายโดยเจตนาฯ ฐานทําร้ายร่างกายที่ก่อให้เกิดอันตรายและฯ ฐานทําลายทรัพย์สินฯ และฐานได้ทําร้ายร่างกายด้วยการทุบตีฯลฯ” ได้ที่ บริเวณริมถนน ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทั้งนี้ขณะที่ นายนิโคลัส ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษ ได้ก่อเหตุกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายภรรยาของตนเอง โดยการใช้ปืนบีบีกัน หรือ สิ่งเทียมอาวุธ และ แก้วน้ำทุบตี รวมถึงยังนำยาชนิดเม็ดประเภทต่าง ๆ กว่า 1 ร้อยเม็ด กรอกใส่ปากของภรรยาตนเอง ก่อนจะหลบหนีไป
ต่อมาหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติ สหราชอาณาจักร หรือ NATIONAL CRIME AGENCY (NCA) สืบทราบว่า ปัจจุบัน นายนิโคลัส ได้หลบหนีคดีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2565 จึงประสานข้อมูลมายังตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ให้ช่วยติดตามจับกุมตัว หลังรับเรื่อง พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ปคม. จัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแส จนกระทั่งนำมาสู่การตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายนิโคลัส ให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งพนักงานอัยการ ดำเนินการส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับประเทศอังกฤษต่อไป