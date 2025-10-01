แม่ชาวรัสเซีย ห่วง ลูกชายวัย 19 ปี สัญชาติอังกฤษ หายออกจากบ้านพัทยา เคลื่อนไหวล่าสุดที่สังขละบุรี

กาญจนบุรี - ชายหนุ่มสัญชาติอังกฤษ วัย 19 ปี หายตัวจากบ้านพักในพัทยาตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. ขณะนี้แม่สุดเป็นห่วง หลังตรวจสอบพบการเคลื่อนไหวของลูกชายล่าสุดที่อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
วันนี้ (1 ต.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก มีการแชร์ข้อมูลเพื่อช่วยกันติดตามตัวชายวัยรุ่นสัญชาติอังกฤษ อายุ 19 ปี หลังหายออกจากบ้านพักในพื้นที่พัทยา ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา
จากเอกสารรายงานประจำวันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า นางสาวกุลนารา ฟัตตาโควา (Ms. Gulnara Fattakhova) สัญชาติรัสเซีย ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา เพื่อแจ้งความว่าบุตรชาย คือ นายลอว์เรนซ์ สตอลลาร์ด ออนเนอร์ (Mr. Lawrence Stallard Honour) อายุ 19 ปี สัญชาติอังกฤษ ได้ออกจากบ้านเลขที่ 157/526 ช.พัทยา-นาเกลือ 16/1 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตั้งแต่เวลา 06.18 น. ของวันที่ 26 ก.ย. 2568 และจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้
แม่ของชายหนุ่มระบุว่า มีความกังวลเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากลูกชายไม่ค่อยมีเงินติดตัว โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ และไม่ทราบว่าจะไปพักที่ใด จึงมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตามต่อไป โดยเลขคำแจ้งความ EV70123256835952K
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าของเพจเฟสบุ๊ก ชื่อ“Paniti Promboon” ได้ประชาสัมพันธ์ ว่า มีน้องฝรั่งถือสัญชาติอังกฤษ ออกมาจากบ้านที่พัทยา เดินทางมาที่สังขละบุรีซึ่งขณะนี้ พ่อกับแม่เค้าตามหาด้วยความเป็นห่วงว่าจะไม่ค่อยมี
ล่าสุดเมื่อเวลา 18.00 น.ที่ผ่านมา ผูสื่อข่าวได้โทรศัพท์
จ.กาญจนบุรี ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าทุกคนช่วยกันเช็กจาก อีเมลแอดเดรสของลูกชาย พบเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่