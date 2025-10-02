ผวจ.กาญจน์ สั่งระดมค้นหาหนุ่มอังกฤษวัย 19 หายลึกลับ คาดถูกหลอกข้ามแดนร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์

กาญจนบุรี - ระทึก! หนุ่มอังกฤษวัย 19 หายออกจากบ้านพักเมืองพัทยา ล่าสุดกล้องวงจรปิดจับภาพโผล่สังขละบุรี พยายามข้ามไปฝั่งเมียนมา ผวจ.กาญจน์สั่งกำลังเจ้าหน้าที่เร่งติดตาม หวั่นตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ
วันนี้ (2 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณี น.ส.กุลนารา ฟัตตาโควา (MS. GULNARA FATTAKHOVA) ชาวรัสเซีย เข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.ปกรณ์ ประกอบนันท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่า นายลอว์เรนซ์ สตอลลาร์ด ออนเนอร์ (MR. LAWRENCE STALLARD HONOUR) อายุ 19 ปี สัญชาติอังกฤษ บุตรชาย ได้หายออกจากบ้านพักตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา
ต่อมา ตรวจสอบพบความเคลื่อนไหวผ่านอีเมลในพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ทำให้นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ตำรวจสังขละบุรี และ ตม. ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมเร่งหาข่าวและตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
ล่าสุด พบภาพจากกล้องวงจรปิดหน้า เซ็นจูรี่ ฮอทสปริง รีสอร์ท บ้านพระเจดีย์สามองค์ เมื่อ 27 ก.ย. เวลา 15.32 น. ขณะนายลอว์เรนซ์ เดินออกจากรีสอร์ท ท่ามกลางสายฝน สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว สะพายเป้ และหิ้วกระเป๋าใหญ่ จากนั้นมีพยายามเดินข้ามแดนไปยัง อ.พญาตองซู ประเทศเมียนมา แต่เจ้าหน้าที่ ตม. เข้าห้ามปรามไว้ พร้อมนำส่งท่ารถโดยสารเพื่อกลับไทย ก่อนจะหายตัวไปอีกครั้ง
เบื้องต้นมีพยานยืนยันว่า วันที่ 27 ก.ย. นายลอว์เรนซ์ เคยโบกรถอยู่หน้า น้ำตกไทรโยคน้อย และมีครูน้ำใจดีรับไปส่งถึง อ.สังขละบุรี ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังติดตามหาครูรายนี้เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ด้านมารดาของผู้สูญหายเผยว่า บุตรชายเป็นคนเก่งด้านคอมพิวเตอร์ เกรงว่าจะถูกหลอกลวงไปทำงานกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ
ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามค้นหาอย่างเต็มที่ หากประชาชนพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 191, สภ.สังขละบุรี โทร. 0-3459-5300 หรือโทรตรงถึงมารดาของผู้สูญหายที่เบอร์ 087-0632177