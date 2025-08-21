สวนสนุกเพชรบุรีฮือฮา! เปิดซุ้มยิงปืนบีบีกันสุดแปลก ใช้ภาพ “ฮุนเซน-มาลี” เป็นเป้า ระบายอารมณ์คนไม่ปลื้ม

เพชรบุรี - สวนสนุกเคลื่อนที่จังหวัดเพชรบุรีสร้างสีสัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยซุ้มยิงปืนบีบีกันที่ใช้ภาพ “สมเด็จฮุน เซน” อดีตนายกฯ กัมพูชา และ “มาลี โสเจียตา” โฆษกกลาโหมกัมพูชา เป็นเป้ายิงให้ระบายอารมณ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานสวนสนุกเคลื่อนที่แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดซุ้มกิจกรรมยิงปืนบีบีกันที่สร้างความฮือฮาแก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก เนื่องจากมีการนำ ภาพใบหน้าของสมเด็จฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และ มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา มาติดไว้บนเป้ายิงปืน
ซุ้มดังกล่าวกลายเป็นจุดสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ติดตามข่าวสารความสัมพันธ์ไทย–กัมพูชา หรือมีความไม่พอใจต่อบุคคลทั้งสอง ต่างพากันเข้ามาทดลองยิงปืนใส่เป้าอย่างสนุกสนาน หลายรายเล็งยิงเข้าเป้าในบริเวณใบหน้าและหน้าผาก พร้อมแสดงอารมณ์สะใจ ขณะที่บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ
กิจกรรมนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง เนื่องจากนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำบุคคลระดับผู้นำประเทศเพื่อนบ้านมาใช้เป็นเป้าการละเล่นในลักษณะดังกล่าว ซึ่งแม้จะสร้างสีสันและความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมงาน