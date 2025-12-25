"ผู้การเกรียง" ปัดจ่าย 30 ล้านเซ็งลี้เก้าอี้ ยันขึ้นตามอาวุโส-ผลงานปราบยานรกอันดับ 1 จ่อฟ้องเอาผิดคนปล่อยข่าวดิสเครดิต

อดีต ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวจ่าย 30 ล้านซื้อเก้าอี้ ยันเลื่อนตำแหน่งตามอาวุโส ผลงานปราบยาเสพติดที่ 1 ของประเทศ เตรียมฟ้องกลับขบวนดิสเครดิต
วันนี้ (25 ธ.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง อดีต ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เปิดเผยกรณีมีกระแสข่าวพาดพิงเรื่องการใช้เงิน 30 ล้านบาท เพื่อแลกกับตำแหน่งผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ว่า ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ตนเองดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการมานานถึง 8 ปี และอยู่ในลำดับอาวุโสที่ 32 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้ว ต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อซื้อตำแหน่งตามที่เป็นข่าว
พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ตนเป็นรอง ผบก. ทำงานในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช มากว่า 2 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะด้านการปราบปรามยาเสพติดที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของประเทศ รวมถึงผลงานของ สภ.ชะอวด ก็ได้อันดับ 1 เช่นกัน จึงเชื่อมั่นว่าผู้บังคับบัญชาพิจารณาแต่งตั้งจากความเหมาะสม ความรู้ความชำนาญในพื้นที่ และผลงานที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์การแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน
สำหรับกระแสข่าวโจมตีที่เกิดขึ้น
"ข่าวที่ออกมามองว่าเป็น ขบวนการทำลายชื่อเสียง จากกลุ่มเดิมๆ ที่ต้องการดิสเครดิตทั้งผมเองและผู้บังคับบัญชาระดับสูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด โดยยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่บั่นทอนกำลังใจในการทำงาน"อดีตผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ระบุ
ส่วนกรณีข้อร้องเรียนเรื่องอบายมุขในพื้นที่ อ.ฉวาง และปมคลิปเสียง นั้น พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ ชี้แจงว่าที่ผ่านมาได้สั่งการปราบปรามมาโดยตลอด ส่วนรายละเอียดเชิงลึก ขอชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง