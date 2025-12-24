รวบแล้วคนขับเวลไฟร์ มือยิงเก๋งบนทางด่วน กบดานเกาะช้าง ร้องขออุ้มลูกเป็นครั้งสุดท้าย

MGR Online-ตำรวจนครบาลตามจับ นายสงกรานต์ คนขับเวลไฟร์ มือยิงรถเก๋งเสียชีวิตบนทางด่วน จนมุมที่เกาะช้าง จ.ตราด วอนขออุ้มลูกเป็นครั้งสุดท้าย
วันนี้ (24 ธ.ค.) แหล่งข่าวเปิดเผยว่า พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร.ปฏิบัติราชการ บช.น. พล.ต.ต. โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.อธิบดี เสริมสุข ผกก.สส.บก.น.2 สนธิกำลังร่วมกับหน่วย นปพ.ภ.จว.ตราด และ สภ.เกาะช้าง จ.ตราด เข้าควบคุมตัว นายสงกรานต์ (สงวนนามสกุล) คนร้ายขับรถเวลไฟร์ ก่อเหตุยิงคนขับรถอัลติส เสียชีวิต บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีรัช (ด่านประชาชื่น) ฝั่งขาเข้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งบนเกาะช้าง หลังจากควบคุมตัวผู้พาผู้ต้องหาหลบหนีมา สอบถามข้อมูลจนทราบว่า มาเปิดห้องพักดังกล่าว จำนวน 2 ห้อง โดยให้ผู้ต้องหาพัก 1 ห้อง ส่วนตนพักอีกห้อง ก่อนสนธิกำลังเข้าควบคุมตัวโดยไม่มีการต่อสู้ขัดขืนแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ชุดสืบสวนพบภรรยา และลูกพร้อมพี่เลี้ยงเดินอยู่อีกด้านหนึ่ง จึงพาตัวมาตรงจุดที่จับ นายสงกรานต์ ได้ร้องขอชุดสืบสวนอุ้มลูกคนเล็กเป็นครั้งสุดท้าย.