ไต้หวันส่งตัวแม่ ด.ญ.วัย 12 เหยื่อค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น กลับมาดำเนินคดีที่ไทยเย็นนี้

ไต้หวันส่งตัวแม่เด็กหญิงวัย 12 ปีที่ถูกบังคับค้าบริการทางเพศในร้านนวดประเทศญี่ปุ่น กลับมาดำเนินคดีที่ไทยเย็นวันนี้ (23 ธ.ค.)
วันนี้ (23 ธ.ค.) ที่ บก.ปคม. ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงชาวไทยวัย 12 ปี ไปแจ้งตำรวจญี่ปุ่น โดยระบุว่า ถูกแม่แท้ ๆ นำตัวไปปล่อยไว้ที่ญี่ปุ่น และถูกเจ้าของร้านนวดชาวญี่ปุ่น บังคับให้ทำงานค้าบริการทางเพศ ก่อนที่แม่จะเดินทางไปไต้หวันและถูกทางการไต้หวันจับกลุ่มดำเนินคดีดำเนิน ส่วนเด็กหญิงยังอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ประเทศญี่ปุ่น
ล่าสุด นางสาวลัก อายุ 29 ปี มารดาของเด็กหญิงวัย 12 ปี ได้ถูกทางการไต้หวันควบคุมตัวส่งกลับมายังเมืองไทยด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG633 จากกรุงไทเป มาถึงยังสนามบินสุวรรณภูมิ เวลาราว 17.00 น. ของวันที่ 23 ธ.ค.
จากนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ จะเข้าควบคุมตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากมีหมายจับศาลอาญาในคดีอาญาที่ 37/2568 ของ กก.4 บก.ปคม. เมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ตำรวจ ปคม. จะนำตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถ.พหลโยธิน ในวันเดียวกัน
มีรายงานว่า นางสาวลัก ผู้ต้องหาจะถูกดำเนินคดีในข้อหา 1. เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป เพื่อการอนาจารซึ่งหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม อันเป็นการกระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี และเป็นการกระทำแก่ผู้สืบสันดาน ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 282, 285 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึง 4 แสนบาท
และ 2. ค้ามนุษย์ โดยเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งเด็ก อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น และเป็นการกระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 6, 52 วรรคสามมีโทษจำคุกตั้งแต่8 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 8 แสนบาท ถึง 2 ล้านบาท