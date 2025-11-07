ผบ.ตร. สั่งเร่งรับตัวเด็กหญิง 12 ปี เหยื่อค้ามนุษย์จากญี่ปุ่นกลับไทย ลั่นเอาผิดแม่ ผู้ร่วมขบวนการ

ผบ.ตร. สั่งเร่งประสานทางการญี่ปุ่น รับตัวเด็กหญิง 12 ปี เหยื่อค้ามนุษย์กลับไทย มอบ “ธัชชัย” ดูแลคดีใกล้ชิด ย้ำเป็นคดีใหญ่ ต้องร่วมมือทุกฝ่าย
วันนี้ (7 พ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) กล่าวถึงกรณีเยาวชนหญิงอายุ 12 ปี ถูกแม่นำไปทิ้งไว้ที่ร้านนวดที่ประเทศญี่ปุ่น ถูกบังคับให้ค้าประเวณี ตั้งแต่เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ก่อนถูกตำรวจโตเกียวบุกเข้าจับกุมและเข้าช่วยเหลือเยาวชนไว้ได้ เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่า จากกรณีดังกล่าวเป็นการค้ามนุษย์ จึงได้สั่งการไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และให้ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง (ศพดส.ตร.) ให้เร่งติดตามและให้ประสานผ่านทางการทูต เพื่อขอรับตัวเด็กหญิง 12 ปี กลับไทย เมื่อกลับมาแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวน โดยมีสหวิชาชีพร่วมสอบด้วย ทางด้านกฎหมาย การค้ามนุษย์ในประเทศไทย และญี่ปุ่นสอดคล้องกัน เรื่องการค้ามนุษย์เป็นเรื่องใหญ่ คิดว่าไม่น่ามีปัญหาสำหรับประสานคดี ซึ่งในตอนนี้ผู้กระทำความผิดร้านนวดยังอยู่ในระหว่างการสอบสวน ส่วนตัวแม่ของเด็กตอนนี้ได้รับแจ้งว่าอยู่ที่ไทเป ไต้หวัน
ส่วนคดีดังกล่าวจะเป็นคดีพิเศษหรือไม่นั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า คดีนี้อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรง โดยมีเจ้าหน้าที่กองบัลคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) เป็นหน้างานดูเรื่องคดีนี้ ในเบื้องต้นไปก่อน แล้วค่อยพิจารณาต่อจากนั้นว่าเข้าข่ายคดีพิเศษหรือไม่ ซึ่งคดีนี้เกิดที่ประเทศญี่ปุ่น จึงจะต้องมีการปรึกษากับอัยการว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรหรือไม่ และดูว่าอัยการจะทำคดีเองหรือจะให้ตำรวจร่วมทำด้วยหรือไม่